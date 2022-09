Ayyildiz nur mit Rumpfkader

Nach einer überraschenden Niederlage ist man normalerweise erpicht, die Sache schnell wieder auszubügeln.

So geht es im Grunde auch dem Bezirksligisten SC Ayyildiz Remscheid nach der überraschenden 3:4-Heimniederlage im Derby gegen den SC 08 Radevormwald am vergangenen Sonntag. „Aber angesichts unserer personellen Situation kommt mir das Nachholspiel nicht unbedingt gelegen“, erklärt Ayyildiz-Trainer André Springob vor dem Auftritt seiner Schützlinge beim ASV Mettmann an diesem Mittwoch um 19.

30 Uhr. Urlauber, Verletzte, Erkrankte und Akteure, bei denen nach überstandener Corona-Infektion ein Einsatz noch zu früh kommt, lassen den Kader arg zusammenschrumpfen. Mit 13 Spielern, darunter zwei Torhütern, gehen die Remscheider die Aufgabe an. Was dabei herauskommt, bleibt abzuwarten. Springob: „Das Spiel in Mettmann und am Sonntag beim SV Solingen müssen wir irgendwie überstehen. Danach können wir wieder richtig angreifen.“ -pk-