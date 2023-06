Remscheider Schiedsrichterin erwarten große Aufgaben

Gleich 19 Unparteiische aus dem Fußballkreis Remscheid sind in der neuen Saison jenseits der Kreisgrenzen im Einsatz.

Bergisches Land. Gleich 19 Unparteiische aus dem Fußballkreis Remscheid sind in der neuen Saison jenseits der Kreisgrenzen im Einsatz. Angeführt werden die Schiedsrichter wie berichtet von Kristijan Rajkovski, der in der Regionalliga zum Einsatz kommen wird. Ein großes Aufgabenfeld hat derweil die Remscheider Schiedsrichterin Mahta Omidi. Sie wird als Assistentin in der Bundesliga der B-Juniorinnen fungieren.

Außerdem wird sie Partien in der Frauen-Regionalliga und der Männer-Bezirksliga leiten. In der Oberliga beziehungsweise als Regionalliga-Assistenten sind André Berger und Marvin Szlapa im Einsatz. Spiele in der Landesliga werden Patrick Stahlberg (unter Beobachtung) sowie Maikel de Almeida und Bartosz Golonka (ohne Beobachtung) leiten.

Folgende Unparteiische sind in der Bezirksliga unterwegs: Göksen Abes, Mohamed Bahaddou, Jonathan Nam Fröhlich, Benjamin Gill, Isa Hacisalihoglu, Taner Özkan, Gianluca Röttgen, Marcel Schuh, Patrick Suchy, Genco Toprak, Güven Uzun und Israfil Yesilöz. pk