Fußball: Arbeitstagung um 18.30 Uhr

Bei der Ankündigung der Winter-Arbeitstagung der Saison 2022/23 für den Fußball-Nachwuchs hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Veranstaltung, die nächste Woche Dienstag, 24. Januar, im Kreisheim Am Hagen in Remscheid stattfindet, beginnt um 18.30 Uhr. Bei der Arbeitstagung handelt es sich um eine Pflichtveranstaltung. Clubs, die an dem Abend nicht teilnehmen, werden mit einem Ordnungsgeld belegt. pk