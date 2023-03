Ahmed Al Kahlil bleibt beim FCR

In der vergangenen Wochen hatte Marcel Heinemann, Trainer und Sportlicher Leiter des FC Remscheid angekündigt, dass er gemeinsam mit dem künftigen Coach Ferdi Gülenc, am Kader für die neue Saison 2023/24 arbeitet. Jetzt gibt es den ersten Vollzug. Der Landesligist und Ahmed Al Kahlil haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der Offensivspieler hat sich gleich für zwei weitere Jahre bis zum 30.Juni 2025 an den FC Remscheid gebunden. Weitere Personalien sollen folgen. pk