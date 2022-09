Achtelfinale des Kreispokals

Diese nächste Knallerpartie ergab die Auslosung des Achtelfinales, die am Dienstagabend in den Räumen des Fußballkreises in Remscheid stattfand. An der Seite von Fußball-Chefin Aylin Caliskan fungierte Hajrush Islami als Losfee. Der Trainer des A-Ligisten TG Hilgen zog diese weiteren Paarungen: TS Struck – 1. Spvg. Remscheid, Hastener TV – BV Burscheid, TuRa Pohlhausen – SSV Dhünn, TuRa Remscheid-Süd – SC 08 Radevormwald, SG Hackenberg – SSV Bergisch Born, SC Heide – BV 10 Remscheid, TuSpo Dahlhausen – SSV Dhünn. Die Spiele des Achtelfinales sollen zwischen dem 27. und 29. September ausgetragen werden. -pk-