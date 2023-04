Für Pick wäre das ein feines Geschenk

Auch Jasper Lefevere (im blauen Dress) will mit dem RTV-Judoteam endlich wieder punkten. Mit einem Erfolg in Potsdam würde das Ziel, ins Final Four einzuziehen, wieder neue Nahrung bekommen.

Das RTV-Judoteam will am Samstag in Potsdam den ersten Bundesligasieg der Saison feiern.

Von Andreas Dach

Beim Saisonauftakt war der erste Kampf gegen das Hamburger JT noch knapp verloren gegangen. Was gegen eine Mannschaft passieren kann, welche seit Jahren sehr regelmäßig in den Kampf um die Deutsche Meisterschaft eingreift. Das will perspektivisch auch das RTV-Judoteam, zumindest in diesem zweiten Jahr der Bundesligazugehörigkeit zu gerne schon mal das Final Four erreichen.

Ausgeschlossen ist das nicht. Aber: Will man an den Plänen festhalten, braucht es an diesem Samstag um 18 Uhr beim UJKC Potsdam dringend einen Sieg. Das ist beim RTV allen bewusst, weshalb man sich akribisch auf diesen zweiten Kampftag vorbereitet hat. Die Ostdeutschen gelten ebenfalls zu den Schwergewichten der Liga, waren mit dem 7:7 beim TSV Hertha Walheim in Aachen nur suboptimal in den Ligabetrieb gestartet.

Beide wollen punkten, beide müssen punkten. Womit der Reiz dieses Aufeinandertreffens schon auf den Punkt (oder die Punkte) gebracht ist. Es sind beste Voraussetzungen für ein hochspannendes Duell in der Potsdamer MBS-Arena gegeben. Geschäftsführer René Endres jedenfalls ist guter Dinge und sagt: „Wir werden nichts unversucht lassen, um die ersten beiden Punkte zu holen. Das würde uns in der Tabelle klettern lassen und wäre beste Werbung für den dann folgenden Heimkampf.“

Wie viele Fans sich auf den Weg nach Brandenburg machen werden, steht nicht fest. Sicher ist hingegen: Wer die Top-Paarung auf andere Weise live erleben möchte, kann dies per Stream über das Internet machen. Pünktlich um 18 Uhr überträgt am Samstag Sportdeutschland.TV gebührenfrei.

Schade, dass einige Remscheider Stammkämpfer am Wochenende auf internationalen Turnieren unterwegs sind und nicht ins Geschehen eingreifen können. Wie zum Beispiel Karl-Richard Frey, der in Dubrovnik auf die Matte gehen wird. Alexander Gabler ist wegen der bevorstehenden Weltmeisterschaft gesperrt, soll sich nicht auf den letzten Drücker noch eine Verletzung zuziehen.

Reichlich Qualität hat man aber trotzdem im Kader. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es am Samstag zu den ersten Einsätzen von Sami Chouchi kommen. Der Vize-Europameister von 2018 belegt derzeit Rang 15 der Weltrangliste und wird eigens aus Stockholm eingeflogen. Auch Alexander Wieczerzak, Weltmeister im Jahr 2017, wird Cheftrainer Peter Degen zur Verfügung stehen. Um die Reisestrapazen möglichst gering zu halten, reist das RTV-Judoteam bereits am Freitag nach Brandenburg, wird in einem Hotel nächtigen und dann am späteren Samstagnachmittag ausgeruht in den richtungweisenden Kampf gehen.

Vielleicht nutzt die Mannschaft ja auch die sportliche Gelegenheit, um ihrem Manager Cedric Pick ein ganz besonderes nachträgliches Geschenk zu machen. Der Gründer des RTV-Judoteams, also so etwas wie die Seele des langjährigen Erfolgs, hat vor wenigen Tagen in Remscheid seine Yasamin (geborene Djourabchi) geheiratet. Da könnten zwei Punkte das ideale Präsent sein. Man bräuchte keine Schleife drum zu machen und könnte trotzdem sicher sein, dass es bei dem Brautpaar perfekt ankommt. Einen Versuch ist es wert . . .

+ Frisch verheiratet: Cedric und Yasamin Pick. © Jürgen Steinfeld

So geht es weiter

Weil es sich in der Nordgruppe der Judo-Bundesliga um ein Siebenerfeld handelt, ist immer ein Team kampffrei. Auf den RTV trifft das am Samstag, 13. Mai, zu. Die Athleten aus dem Bergischen Land sind erst am Samstag, 3. Juni, wieder gefordert. Dann empfangen sie in heimischer Halle in Neuenkamp den TSV Hertha Walheim. Kampfbeginn wird dann um 17 Uhr sein.