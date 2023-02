Für den WTV wird es so langsam ernst

Ein Bild, welches für sich spricht: Von Optimismus kann bei den Landesliga-Handballern des Wermelskirchener TV gerade keine Rede sein. Sie sind in der Tabelle weit nach unten gerutscht.

In der Landesliga stehen richtungsweisende Begegnungen an.

Von Lars Hepp

HG Remscheid II – Wald-Merscheider TV (Sa., 17 Uhr, Neuenkamp). Vor einer ganz unangenehmen Aufgabe steht die Remscheider Zweitvertretung, die es mit dem Tabellenfünften zu tun bekommt. „Dieser Gegner spielt immer seinen Streifen, egal wie es steht. Das wird für uns eine sehr schwierige Aufgabe“, glaubt Trainer Fabian Flüß, der sich noch gut an die knappe 32:33-Hinspielniederlage erinnern kann. Vor allem gilt es für den Tabellenzweiten, Rückraumspieler und Torjäger Peter Kolb in den Griff zu bekommen. Personal: Leo Bona und Malte Frank müssen wieder ihren Schiedsrichterverpflichtungen nachkommen, Björn und Torsten Wittmaack fehlen wegen Beruf und Verletzung.

Vohwinkeler STV – HC BSdL (Sa., 18 Uhr). Die vergangenen zwei Partien absolvierten die Schützlinge von Trainer Björn Sichelschmidt trotz personeller Schieflage erfolgreich und haben sich nach Minuspunkten wieder auf den zweiten Tabellenrang vorgearbeitet. „Das ist für uns im Moment die Hauptsache. Wir müssen uns irgendwie durchmogeln und die Spiele gewinnen“, erklärt der Coach. Für die sehr anspruchsvolle Auswärtsaufgabe hofft Sichelschmidt in erster Linie auf einen engagierten Rückzug und eine im Kollektiv starke Abwehrleistung. Mit Rückraumspieler Karsten Mühlenhaupt verfügt der VSTV immer noch über einen herausragenden Akteur, den es zu stoppen gilt. Marc Michel, Sven Hopp, Willi August, Maximilian Paulsen und Jonas Brüssermann fallen aus unterschiedlichen Gründen aus.

HSG Rade/Herbeck – DJK Unitas Haan II (Sa., 18 Uhr, Hermannstraße). Einen Gegner mit Wut im Bauch erwartet Trainer Björn Frank, nachdem die Haaner Zweitvertretung am vergangenen Wochenende der HGR-Reserve unterlegen war. „Wir schauen aber in erster Linie auf uns und wollen wieder eine ansprechende Leistung zeigen“, meint Frank, der aktuell noch gar nicht weiß, welchen Kader er aufbieten kann. Durch die Grippewelle sind zahlreiche Akteure angeschlagen, und die genaue Zusammensetzung wird sich voraussichtlich nach erst kurz vor dem Anwurf entscheiden.

Niederbergischer HC – ATV Hückeswagen (Sa., 20 Uhr). Nach der deutlichen und zu erwartenden 19:29-Niederlage gegen den Spitzenreiter aus Ohligs wollen sich die Hückeswagener nun im so wichtigen Duell beim Vorletzten in Neviges behaupten. „Das Spiel ist schon extrem wichtig für uns, gerade mit Blick auf die Konstellation in der Abstiegsregion“, sagt Trainer Jens Greffin, der zum ATV-Glück wieder auf Spielmacher und Torjäger Moritz Mettler zurückgreifen kann. Dafür fällt Kreisläufer Roman Göhlich mit einer Verletzung aus, eine Leihgabe aus der 2. Mannschaft soll diese Lücke schließen.

TV Witzhelden – Wermelskirchener TV (So., 15 Uhr). Aus den letzten sieben Partien gelang dem WTV lediglich der 36:19-Erfolg gegen den Abstiegskandidaten Niederbergischer HC. Ansonsten setzte es ausschließlich Niederlagen, die zum Teil sogar recht deutlich ausfielen. „Von daher ist die Begegnung für uns so wichtig. In Anbetracht einer möglichen Relegationsrunde müssen wir unbedingt beim TVW gewinnen“, sagt Teamsprecher Lukas Hedderich. Die Trainingswoche verlief alles andere als optimal, wegen Krankheit oder privater Verpflichtungen fehlten wieder einige Akteure.

Bergische Panther III – Bergischer HC III (So., 15 Uhr, Schwanenhalle). Das Aufeinandertreffen der beiden Tabellennachbarn wird mit Spannung erwartet. Aktuell hat die Panther-Dritte zwei Minuspunkte weniger auf dem Konto, will gerade zu Hause die nächsten Punkte einfahren. Im Hinspiel reichte es zu einem locker leichten 29:22-Auswärtserfolg. Tobias Falkner (Bänderriss), Torben Remmel (Urlaub) und Clemens Wickert (Studium) stehen nicht zur Verfügung, dazu ist Daniel Blum mit einer Schleimbeutelentzündung ein wenig angeschlagen.

Vorausblick

Auch in der Handball-Landesliga steht nach diesem Spieltag eine Karnevalspause an. Weiter geht es 25./26. Februar. Dann stehen unter anderem zwei Derbys auf dem Programm. Samstags treffen die HG Remscheid II und die HSG Rade/Herbeck aufeinander, sonntags der ATV Hückeswagen und die Bergischen Panther III.