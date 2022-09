FSC bei DM im Einsatz

Mit dabei sind auch Aktive des FSC Remscheid. Das Hauptaugenmerk des FSC richtet sich dabei auf den Speed-Skydiving-Wettbewerb der Frauen. Hier ist die Europameisterin Lucia Lippold für die Remscheider am Start. Ihre Mutter Gerda Klostermann-Mace ist für den FSC im Stil- und Zielwettbewerb im Einsatz. Ehrenmitglieder des FSC sind derweil in den Formationswettbewerben beteiligt. Zum Team des Deutschland-Achters gehören Thomas Spielvogel, Steffen Schiedek sowie Olaf Biedermann als Ersatzmann. In der Vierer-Formation mischen Henning Stumpp, Uli Sehrbrock, Thomas Spielvogel und Wolfgang Hagedorn unter dem Namen „Old Boys“ mit. -pk-