Früher Tod: Lothar Clemm hat Spuren hinterlassen

Mein Blick auf die Woche im Sport.

Er war keiner, dessen Herz man im Sturm eroberte. Mit Lothar Clemm warm zu werden – das konnte schon einmal dauern. Das brauchte seine Zeit. War man aber erst einmal kameradschaftlich oder sogar freundschaftlich mit ihm verbunden, dann hielt das (meist) ein Leben lang.

Lothar Clemm ist tot, gestorben am Montagmittag im Alter von 65 Jahren. Nach kurzer schwerer Krankheit war sein Ende absehbar. Und doch schmerzt es sehr. Weil Clemm ein Typ war, einer mit Ecken und Kanten. Einer, der sich nicht mal eben verbiegen ließ.

Das schätzten die Leute an ihm, die regelmäßig in die Grüne Gans gingen. Dort, in der Kultkneipe direkt gegenüber dem Remscheider Rathaus, sorgte er mit seiner Frau Tina für viele stimmungsvolle Momente. Über Jahre hinweg. Dort war man willkommen, auch wenn Clemm nicht der Typ war, der das immer sofort zeigen konnte. Er wirkte schon mal brummig, war in seinem Handeln konsequent. Zuletzt, kurz vor dem Verkauf der Kneipe, sah man ihm an, dass es ihm nicht gut ging. Er litt. Aber er sagte nichts, machte das mit sich aus. So war er.

Vielleicht fragt sich ja jemand, was dieser Nachruf im Sportteil sucht? Die Antwort ist einfach: Clemm war sportbesessen. Fußball war sein Ding. Schon im Jugendalter, als es nach der Schule oft zum Kicken zum Stadtpark ging. Stundenlang wurde mit Freunden gebolzt. Genau dort, wo heute das Sportbad am Park steht. Mit seiner starken linken Klebe hatte man Lothar Clemm immer gerne in seiner Mannschaft. Unvergessen bleibt eine Einladung zu ihm nach Hause an der Sieper Straße. Der Schnee im Garagenhof war viele Zentimeter hoch. Fußballgespielt wurde trotzdem. Bis Schuhe, Socken und Hose klatschnass waren. Vor lauter Torjubel merkte man da gar nichts von.

Bevor sich Lothar Clemm für einige Jahre beruflich nach Mallorca veränderte, war er als freier Mitarbeiter für die RGA-Sportredaktion tätig, zog Sonntag für Sonntag zur Berichterstattung über die Plätze. Das machte er gut und zuverlässig. Als Trainer und Funktionär brachte er sich unter anderem bei der SG Hackenberg ein. Sagten wir schon, dass Clemm ein Typ war? Danke für viele gemeinsame Stunden, Lothar.

Top: Der RTV bietet Training mit Judo-Stars an.

Flop: Die IGR verpasst die Play-offs.

andreas.dach@rga.de