Frost behindert Spielbetrieb

Fußball: Zahlreiche Ausfälle am Sonntag.

Seit dem frühen Samstagabend wussten auch die Landesliga-Fußballer des SV 09/35 Wermelskirchen, dass sie in der Winterpause sind. Da hatte Volker Niemz, der Betriebshofleiter der Stadt, das Dönges-Eifgen-Stadion für Trainings- und Spielbetrieb gesperrt. Was angesichts des Dauerfrosts keinen wunderte.

Bereits am Vormittag war klar, dass in der Bezirksliga das Derby zwischen Bergisch Born und dem SC Ayyildiz Remscheid ausfällt. „Hier ist seit Freitagabend alles vereist“, berichtete SSV-Trainer Tim Janowski.

In der Kreisliga A konnten schließlich nur vier von neun Partien am Wochenende ausgetragen werden. Auf sämtlichen Plätzen in Remscheid konnte nicht gespielt werden. Die einzige Ausnahme war Hackenberg. Hier ging die Partie am Freitagabend noch über die Bühne. Termine für Nachholspiele gibt es noch nicht. pk