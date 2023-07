Froher Blick zurück, froher Blick nach vorne

Radsport: RV Adler zieht erste Bilanz.

Remscheid. Nach den Radrennen ist vor den Radrennen. Beim RV Adler Lüttringhausen blickt man gleichermaßen stolz auf die erste Saisonhälfte zurück, wie die Vorfreude auf den zweiten Jahrespart steigt. Jan Küpper, für die Pressearbeit des Clubs zuständig, fasst zusammen: „Die Fahrer haben auf der Straße wie auch im Gelände ihr Können unter Beweis gestellt. Allen voran der talentierte Nachwuchs.“

Auf den kann und wird der Verein zukünftig mehr denn je bauen. Unter anderem beim Heimrennen am 17. September, dem 14. Adler-MTB-Cup. Die Vorbereitungen auf das sportliche Großereignis laufen längst, und die Fahrer trainieren hart. Beim Verein ist man zudem happy, dass auch das Finale des XCO-NRW-Cups in das Rennen am Blaffertsberg in Klausen eingebettet ist.

Die Trainer Mike Milling, Thorsten Pott und Jan Küpper werden alles dafür tun, dass die beeindruckende Entwicklung der Nachwuchsathleten eine Fortsetzung findet. Die Namen von Fahrern wie Felix Zingel, Silas Pott, Ben Leistner, Moritz Koll, Noel Mattern, Tim Friedrichs, Jonas Parotat und Lukas Leistner wird man sich für die Zukunft merken müssen. Sie haben in den unterschiedlichsten Rennen und Serien ihre Qualitäten hinlänglich unter Beweis gestellt. Das macht Lust auf mehr. Ihnen selbst. Aber auch allen, die ihren sportlichen Werdegang verfolgen.

Wichtig, dass es im eigenen Verein Vorbilder für sie gibt. Von Felix Pembaur über Anja Berg, Tobias Berg, Julius Drees, Julian Koschik, Jan Küpper, Tom Schöler und Thorsten Pott bis hin zu Marco Hoffmann, Simon Heinzemann, René Smogavec und Jonas Köpsel. Starke Jungs, starke Männer. Wobei einer besonders hervorzuheben ist. Koschik hat sich mit herausragender Leistung in der Gravel-World-Serie für die Teilnahme an der Gravel-Weltmeisterschaft der Master 1 im Oktober in Italien qualifiziert. Dort wird er sich mit den besten Profis der Welt messen. War er beim ersten Qualifikationsversuch in Limburg noch gescheitert, so funktionierte es wenige Wochen später in Aachen. ad