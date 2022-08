Clara Fröhlich spielt bei der U20-WM in Costa Rica

Die 18-Jährige darf sich auf Einsatzzeiten freuen.

Sie hat das Fußballspielen beim SSV Bergisch Born gelernt. Mittlerweile zeigt Clara Fröhlich ihre sportlichen Qualitäten auf höchstem Niveau. Die 18-Jährige spielt nicht nur für Bayer Leverkusen in der Bundesliga, sondern sie gehört auch dem 21-köpfigen Kader der weiblichen U20-Nationalmannschaft an, die an der Weltmeisterschaft in Costa Rica teilnimmt.

In der Gruppe B treffen die deutschen U20-Frauen an diesem Mittwoch um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf Kolumbien. Weitere Gegner sind Neuseeland (13. August, 19 Uhr) und Mexiko (17. August, 1 Uhr). Alle Partien werden in Alajuela ausgetragen.

Clara Fröhlich, die das Trikot mit der Nummer 14 trägt, darf sich berechtigte Hoffnungen machen, auf ihre Einsatzzeiten zu kommen. ad