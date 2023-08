Freund erlebt ihre ganz persönliche Tour de France

Manuela Freund fuhr von Erftstadt aus bis nach Carqueiranne in Südfrankreich. Dabei kam sie auch an Lavendelfeldern wie hier zu sehen vorbei.

1230 Kilometer legte die gebürtige Remscheiderin auf ihrem Rad zurück.

Remscheid./Erftstadt. Die nackten Zahlen zuerst: 1230 Kilometer, 12.370 Höhenmeter, 51:18 Stunden (Nettofahrzeit). Für die Remscheider Radsportlerin Manuela Freund, die in Erftstadt lebt, sportlich fordernd, dabei nie überfordernd. „Ich werde von den Eindrücken noch lange zehren“, sagt sie. Von Erftstadt aus ging es für sie bis nach Carqueiranne nach Südfrankreich.

Dort nahm sie erst einmal ein Bad im Mittelmeer. Rundum happy. Die sieben Tagesetappen dauerten im Normalfall von morgens um 9 Uhr bis zum Abend (19 oder 20 Uhr). Mit dem Wetter hatte sie überwiegend Glück. Ein Gewitter plus Sturm und Regen auf Etappe zwei – danach gab es keinen Tropfen Regen mehr.

Und die technischen Probleme erschöpften sich in zwei Platten in sieben Tagen. Sie erlebte die unterschiedlichsten Städte und Regionen, saugte im Sattel sitzend alles in sich auf: Metz, Nancy, Grenoble. Dazu kamen Lavendelfelder und Bergketten. Für die Remscheiderin war es so etwas wie die ganz persönliche Tour de France. Ohne jegliche Verpflegung aus einem Begleitfahrzeug. ad