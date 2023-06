Frank Dallmann radelt an die Nordsee.

Remscheid. Mittlerweile hat er sein Herz für den Radsport entdeckt. Und da hat er am vergangenen Samstag an der Rad-Challenge „Ruhr2NorthSea“ teilgenommen. Dahinter verbarg sich eine Tour, die von Duisburg aus nach Bensersiel an die Nordsee führte. Um 4.30 Uhr ging es los.