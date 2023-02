Formstarker BHC verstärkt sich

Handball-Bundesliga: Schwierige Aufgabe für den BHC.

14:4-Punkte hat der Bergische HC seit Anfang November in der Handball-Bundesliga gesammelt. Der sehr durchwachsene Saisonstart (4:14-Zähler), den das Team im Spätherbst bis dato hingelegt hatte, ist mittlerweile längst Geschichte. Allerdings wartet auf die Schützlinge von Trainer Jamal Naji an diesem Wochenende eine sehr schwierige Aufgabe. Am Sonntag (16.05 Uhr) muss der BHC bei der SG Flensburg-Handewitt ran.

Derweil gibt es eine Personalie. Elias Scholtes, der bereits als Neuzugang für die kommende Saison vermeldet wurde, wechselt ab sofort von den Rhein-Neckar Löwen ins Bergische. „Wir sind dankbar, dass sie den Wechsel bereits jetzt möglich gemacht haben, und wir freuen uns, Elias ab sofort zu unserem Profi-Kader zählen zu können“, sagt BHC-Geschäftsführer Jörg Föste. Scholtes, der im rechten Rückraum spielt, ist aktuell U21-Nationalspieler.

In der Fußball-Regionalliga musste der Wuppertaler SV im Nachholspiel in dieser Woche mit einem 2:2 (0:1)-Remis bei Rot-Weiss Ahlen zufrieden sein. Damit blieb der WSV zwar auch im elften Spiel in Folge ungeschlagen. Allerdings konnte der Tabellenzweite den Abstand auf Spitzenreiter Preußen Münster nur unwesentlich verkürzen, der bei einem ausgetragenen Spiel weniger nun acht Punkte Vorsprung hat. Der WSV war über weite Strecken zwar überlegen, lag aber bis zur 74. Minute mit 0:2 im Rückstand. Dann gelang Roman Prokoph der Anschlusstreffer. Fünf Minuten später glich Lion Schweers aus. An diesem Samstag (14 Uhr, Zoo-Stadion) kommt es in der Partie gegen Borussia Mönchengladbachs U23 nun zum direkten Verfolgerduell mit dem Tabellendritten.

Auf eine eindrucksvolle Serie können auch die Handballerinnen des HSV Solingen-Gräfrath aktuell schauen. Nach vier Siegen in Folge steht die Mannschaft an der Spitze der 2. Bundesliga. Dies soll auch an diesem Samstag so bleiben. Um 18 Uhr sind die Schützlinge von Trainerin Kerstin Reckenthäler beim ESV Regenburg zu Gast, der aktuell auf dem vierten Tabellenplatz steht.