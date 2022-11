Ein neuer Headcoach für Amboss

Remscheid. Willie Sheird ist neuer Headcoach des Football-Oberligisten AFC Remscheid Amboss. Der US-Amerikaner, der im Jahr 2013 als Quarterback in Reinshagen gespielt und das damalige Team zur Vizemeisterschaft in der Regionalliga geführt hat, tritt die Nachfolge von Paolo Bizzarri an. Sehr zur Freude von Philipp Hensch (l., 1. Vorsitzender) und Kai Reichle (2.Vorsitzender). fab