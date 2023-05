Amboss landet unsanft

Der Saisonstart lief gut, nun mussten sich die Footballer zweimal geschlagen geben.

Schon am Samstag hatte sich die Begeisterung beim AFC Remscheid Amboss in Grenzen gehalten, als bekannt wurde, dass Keller-Konkurrent Aachen mit 59:0 gegen die Münster Mammuts gewonnen hatte. Diesen hatte man eigentlich als einen der Gegner ausgemacht, die man hinter sich lassen könnte.

Auch die Dortmund Giants gehören dazu, bei denen es am Sonntag aber den nächsten Nackenschlag für die Remscheider gab: Mit 6:20 (6:14) zog der Amboss im Ruhrpott den Kürzeren. Dabei hatte es für die Mannschaft von Interims-Headcoach Philipp Hensch, die zum Saisonstart mit 6:0 in Münster gewonnen hatte, so gut begonnen.

Luca Vetter fing einen Pass der Giants ab, trug den Ball in die Endzone und brachte seine Farben mit 6:0 in Führung. Doch leider gelang den Hausherren genau dieses eher seltene Kunststück im zweiten Viertel zweimal, wodurch die Gäste auf die Verliererstraße gerieten und keine Antwort mehr parat hatten. fab