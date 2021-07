Fokussiert und gallig: Rade rettet sich

5:1-Sieg in der Bezirksliga erleichtert.

Von Andreas Dach

Respekt an den SC 08 Radevormwald, sogar größten Respekt. Mit dem 5:1 (2:0)-Erfolg gegen den BSC Union Solingen hat der Bezirksliga-Aufsteiger am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht. „Wir haben den Jungs für eine großartige Spielzeit gedankt“, sagte Co-Trainer Hakan Arzu überglücklich. „Viele haben in uns doch den Absteiger Nummer eins gesehen.“

Die vorletzte Aufgabe der Saison wurde von den Radern mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit gestaltet. „Wir waren voll fokussiert“, nannte Arzu die Herangehensweise. Sein Chef Erdal Demir formulierte es ähnlich: „Wir waren gallig.“

Wenn man dem Gastgeber überhaupt etwas vorwerfen konnte, dann waren es ein paar Minuten in der zweiten Halbzeit. Die Phase nämlich, als Petrit Spahija für Solingen zum 1:3 verkürzte (60.). Da stand sich der SC 08 kurz mal selbst im Weg, schien an sich zu zweifeln. Gottlob nur eine Momentaufnahme, weil die Kollenberger schnell wieder in die dominante Spur zurückkehrten und letztlich auch in der Höhe verdient gewannen. Die Tore zum ultimativen Erfolgserlebnis steuerten Christian Konsen (33./50.), Hüseyin Kilic (40., Foulelfmeter), Fatih Yamak (84.) und Fatih Özmen (90.) bei.

Die Steine fielen den Radern vom Herzen

Als der Abpfiff ertönte, schien man die Steine förmlich zu hören, die den Radern vom Herzen fielen. „Jetzt können wir feiern“, blickte Erdal Demir bereits auf eine letzte Meisterschaftswoche voraus, die „ganz easy“ werden soll.

SC 08 Rade: Krasniqi, Rogowski (57. Eryürük), Kleinjunge, Kirschsieper, Demiroglu, Schneider, H. Kilic, Özmen, Yamak, Klee (87. Lemmer), Konsen (89. Dogan).