Föste nimmt kein Blatt vor den Mund

Bergisches Land. Der Bergische HC startet am Samstag (19 Uhr) bei Aufsteiger ThSV Eisenach in seine elfte Saison in der 1. Bundesliga. Es wird die erste Spielzeit ohne Begegnungen in der Klingenhalle sein. Warum dies so ist und wie es um die Zukunft des in der Klingenstadt ansässigen Clubs steht, verrät Geschäftsführer Jörg Föste im RGA-Interview.

Herr Föste, der BHC geht in seine sechste Erstliga-Saison in Folge. Lässt sich sagen, dass sich der Verein auf höchstem Level etabliert hat?

Jörg Föste: Ja, durchaus. Wir blicken auf sehr erfolgreiche Jahre zurück und denken, dass wir sportlich sowie in den Bereichen Partner- und Infrastruktur, wenn man von der Hallenfrage absieht, eine sehr gute Entwicklung hingelegt haben. Beispielhaft dafür lassen sich Trainingszentrum, eigene Physiotherapie sowie eine Verbreiterung des Kaders und Trainerteams nennen. Auch substanziell sind wir sehr viel professioneller geworden, wenn es um Themen rund um den medizinischen Bereich und die Diagnostik geht.

Was ist das Geheimnis des Erfolgs?

Föste: Agilität und Zielorientierung. Man muss zunächst die Entscheidung treffen, einen Weg gehen zu wollen, ihn dann aber auch konsequent beschreiten. Wir haben Eingeführtes entschlossen weiterentwickelt. Und damit zu Bewährtem gemacht.

Nicht nur dafür, sondern auch, um den Kader zu verbessern und sportlich wettbewerbsfähig zu sein, ist eine stetige Steigerung des Etats vonnöten. Auf einem Partnertreff vor einigen Monaten haben Sie bei den Sponsoren für noch mehr Unterstützung geworben. Kam die?

Föste: Das Feedback war durchweg positiv. Es kam gut an, dass wir an dem Abend Ross und Reiter benannt haben. Wir haben steigende Kosten, die inflationsbedingt sind. Hinzu kommt, dass alle Wettbewerber ihr Budget erhöhen. Wir sind insgesamt noch deutlich unter dem Durchschnitt in der 1. Bundesliga. Um dort mitzuhalten und einen angestrebten Mittelfeldplatz zu erreichen, müssen wir also unseren Etat ausweiten. Und auch Umschichtungen innerhalb des Budgets vornehmen.

Für die abgelaufene Saison 2022/23 hatten Sie mit 3,7 Millionen Euro geplant, wie schaut es in der neuen Spielzeit aus?

Föste: Aktuell kann ich es noch nicht exakt beziffern, weil wir noch einige abschließende Gespräche zu führen haben. Am Donnerstag bei unserer Saison-Pressekonferenz versuche ich, so konkret wie möglich zu werden. Sicher werden wir mit einem deutlich gesteigerten Budget aufwarten.

Spielt der neue Streamingdienst Dyn, der ab sofort alle Spiele der Handball-Bundesliga überträgt, in dieser Rechnung eine Rolle?

Föste: Auf die Budgets haben die TV-Gelder – anders als beim Fußball – keinen allzu großen Einfluss. Sie sind etwas höher als zuvor, machen aber bei weitem keine zehn Prozent des Gesamtetats aus. Den Vorteil, den wir durch Dyn realisieren können, sehe ich ohnehin mittel- und langfristig. Es ist das erste Mal, dass eine Medienplattform auf Sportarten abseits des Fußballs setzt und darin investiert. Wenn die Qualität der Übertragungen stimmt und alle geplanten Inhalte wie Magazine und Social-Media-Formate drumherum umgesetzt werden, wird es ein durchschlagender Erfolg für den gesamten Handball. Wir werden in der Reichweite signifikant zulegen, was wiederum den Werbewert der Bundesliga deutlich erhöht. Partnerschaften mit Vereinen werden dadurch noch wertvoller.

Bei aller guter Entwicklung ist die Standort-Situation in Solingen ernüchternd. Zum ersten Mal in seiner Historie wird der BHC kein Ligaspiel in der Klingenhalle austragen. Ein unausweichlicher Schritt?

Föste: Ja, das war es. Wir dürfen nicht mehr in vier Spielstätten spielen. Schon drei waren ein Zugeständnis des neuen Rechteinhabers. Dass dann die Klingenhalle gestrichen werden muss, liegt in der Natur der Sache. Das wiederum ist Folge verfehlter Politik, die in Solingen seit vielen Jahrzehnten an den Tag gelegt wird. Wir haben es hinreichend oft kommentiert, dass die Zustände in der Klingenhalle nicht mehr tragbar sind und darauf hingewiesen, dass der Zeitpunkt kommen wird, an dem die Sportstätte nicht mehr den Anforderungen des Profisports genügt.

Ist eine Rückkehr in die Klingenhalle ausgeschlossen, selbst wenn sich politisch etwas bewegen würde?

Föste: Da in den beiden Hallen in Düsseldorf sowie in der Wuppertaler Unihalle nun alle Vorkehrungen getroffen worden sind, sehe ich das in sehr weiter Ferne. Der Zug ist abgefahren. Ein Hinweis noch dazu: Gerade aktuell sind wir von der Solinger Bädergesellschaft aufgefordert worden, unsere Utensilien schnellstmöglich aus der Klingenhalle zu schaffen. Das sagt alles.

Halten Sie es für denkbar, dass der BHC künftig ausschließlich in Düsseldorf spielt?

Föste: Wir sind sehr dankbar, dass wir überhaupt dort antreten können. In Düsseldorf wird alles dafür getan, um eine erstligareife Qualität zu erzeugen. In der Mitsubishi Electric Halle wird zum Beispiel gerade für viel Geld der VIP-Raum neu gestaltet. Zuvor wurden die Kabinen- und Besprechungstrakte neu erstellt. All dies geschieht für den Bergischen HC – in der ansonsten reinen Veranstaltungshalle wäre das nicht nötig gewesen. Zur Frage: Eine Prognose kann und will ich nicht abgeben. So lange die Unihalle den Anforderungen genügt, werden wir jedenfalls alles daran setzen, auch Spiele auf bergischem Boden auszutragen.

Persönlich

Jörg Föste ist 62 Jahre alt und seit den späten 80er-Jahren als Handballfunktionär in Solingen aktiv. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des Bergischen HC 2006 und ist seit Januar 2013 mit einer kurzen Unterbrechung Geschäftsführer des Clubs. Der gebürtige Solinger ist seit September 2021 zudem Vizepräsident des Deutschen Handball-Bundes und damit Nachfolger von Bob Hanning.