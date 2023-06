Fleischer zieht sich aus operativem Geschäft zurück

Nach acht Jahren in Diensten des SV 09/35 ist für Karl-Heinz Fleischer vorzeitig Schluss im Eifgen.

Der SV 09/35 Wermelskirchen muss sich einen neuen Vorsitzenden suchen.

Wermelskirchen. Karl-Heinz Fleischer ist nicht mehr Vorsitzender des SV 09/35 Wermelskirchen. Nur ein Jahr, nachdem er zum Chef des Gesamtvereins gewählt worden war, hat er sein Amt niedergelegt. „Ich bin am 1. Juni zurückgetreten“, ließ er wissen. Er nannte persönliche und gesundheitliche Gründe, die ihn zu diesem für viele überraschenden Schritt bewogen hätten. Über die persönlichen Details mochte sich der 59-Jährige nicht weiter auslassen. Über die gesundheitlichen sagte er: „Es geht in dieser Woche erst einmal für vier Wochen in die Reha.“

Die Situation haben sich für ihn in den zurückliegenden zwei bis drei Wochen zugespitzt, sodass er für sich keinen anderen Weg gesehen habe. Als normales Mitglied bleibe er dem Verein erhalten, aber eben nicht mehr in direkter Position. Was bedeutet, dass Michael Moderow, Dietmar Krüger (beide 2. Vorsitzende) und Kirsten Buchner (Geschäftsführerin) vorerst verantwortlich die Geschicke leiten werden.

Fleischer war seit acht Jahren für den Verein tätig, hat sich als Trainer, als Fußball-Abteilungsleiter der Senioren und eben seit einem Jahr (offiziell) als Vorsitzender des Gesamtvereins verdient gemacht. Damit ist es vorbei.