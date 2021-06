City-Lauf: Finanzielles Risiko ist einfach zu groß

Das sind die Gründe für die Absage des Remscheider City-Laufs. Anmeldungen blieben hinter den Erwartungen zurück.

Von Andreas Dach

Es sollte nicht sein. Der Remscheider SV hat die 26. Auflage des City-Laufs, die für den 14. Mai geplant war, am Dienstag offiziell abgesagt. Bei bislang erst knapp 100 Anmeldungen für ein sportliches Ereignis, das im Normalfall rund 2000 Sportlerinnen und Sportler anlockt, war den Verantwortlichen das (finanzielle) Risiko zu groß.

War es das jetzt mit dem City-Lauf? Oder wird man im kommenden Jahr einen neuen Anlauf nehmen?

Das ist noch offen. Beides ist möglich. Beim RSV will man nichts überstürzen, sondern die Gründe für das maue Interesse intern analysieren. Für den späten Mittwochvormittag wurde eine Vorstandssitzung einberufen. „Da werden wir alles auf den Kopf stellen“, sagte der Vorsitzende Hartmut Bau. Was bedeutet: Man steigt in eine knallharte Analyse ein.

Was könnten die Gründe für die extrem rückläufigen Anmeldezahlen sein?

Da könnte es einige geben. Der RSV ist viel später als sonst an die Öffentlichkeit gegangen und hatte deshalb nicht so viel Zeit, die Schulen zu akquirieren. Schon mal ein ganz maßgeblicher Aspekt. Dazu kommt ein Termin, der etwas unglücklich gewählt war. Am 14. Mai ist nicht nur Muttertag, sondern dann finden auch die Landtagswahlen statt. Zudem gibt es auch drumherum ein volles Sportprogramm. Die Konkurrenz an dem Tag wäre also groß gewesen. In der Vergangenheit hat die Veranstaltung meist an einem Juni-Tag stattgefunden. Und damit verhältnismäßig konkurrenzlos.

Konnte der RSV nicht noch ein paar Tage abwarten, bevor er die Reißleine zieht?

Antwort: nein! Mit dem Blick auf die Kosten wäre das verantwortungslos gewesen. Einige Investitionen waren im Vorfeld getätigt worden – man denke an die T-Shirts. Jetzt auch noch die Technik zu ordern, Absperrgitter beim bewährten Partner in Holland zu bestellen und bezüglich des Essens und Trinkens Verträge abzuschließen, hätte keinen Sinn gemacht. Da blieb nur die Absage, die niemandem leicht gefallen ist. Ein kleines Minus hat der Remscheider SV auf jeden Fall gemacht. Dabei wollte er nur das Beste.

Könnte möglicherweise auch der fehlende Wettkampfcharakter viele von den Läufen ferngehalten haben? Diesmal sollte es keine Zeitmessung geben.

Auf diese Sichtweise mag sich der RSV nicht einlassen. Der Vorsitzende Hartmut Bau sagte: „Wenn Kinder gegeneinander antreten, entsteht automatisch ein Wettkampf, weil jeder Erster sein möchte. Auch wenn die Zeit nicht gemessen wird.“ Gleichwohl wäre mit der fehlenden Zeitmessung ein wichtiger Part weggefallen. Damit hat man nach Außen dokumentiert, dass es alleine um das sportliche Miteinander geht, bei dem es nicht auf Sekunden oder Zehntelsekunden ankommt. Dass man zudem beim RSV auf den Zehn-Kilometer-Lauf verzichten wollte, ging ebenfalls in diese Richtung. Auch wenn die Teilnehmerzahlen an diesem Wettbewerb zuletzt rückläufig gewesen waren, so handelte es sich doch in all den Jahren um das Aushängeschild des City-Laufs.

Wie haben die Sponsoren auf die Absage reagiert?

Sie waren laut dem Verein in die Überlegungen einbezogen und haben sich verständnisvoll gezeigt. Inwiefern es im kommenden Jahren zu einem neuerlichen Zusammenwirken kommen könnte, muss man abwarten.