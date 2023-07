Finals stehen für die ganz großen Gefühle

In mehreren Sportarten finden gerade Deutsche Meisterschaften statt – die Finals. Wir fassen zusammen, wer dabei ist und welche Leistungen manche Remscheider bereits erbracht haben.

Bergisches Land. Die Finals fassen auch in diesem Jahr wieder die Deutschen Meisterschaften verschiedener Sportarten zusammen. Allerdings nicht mehr wie im Vorjahr, als sich das Geschehen ausnahmslos in Berlin abgespielt hat, in einer Stadt. Diesmal werden die meisten der insgesamt 159 DM-Titel in Düsseldorf und Duisburg vergeben, hinzukommen Kassel (Leichtathletik) und auch die Bundeshauptstadt (Schwimmen). Kaum Einfluss nimmt diese Veränderung sicher auf die Vorfreude der Sportlerinnen und Sportler. Auf sie wartet eines, wenn nicht sogar das Highlight des Jahres. Das gilt auch für einige „unserer“ Größen.

Blickpunkt: Schwimmen

Schon Stammgäste bei der DM sind Yannis Willim und Jan Delkeskamp. Die Wermelskirchener waren am Freitag bereits über die 100 Meter Brust im Wasser, wo Delkeskamp das A-Finale erreichte und Sechster wurde. Auf beide warten an diesem Samstag die 200 Meter Brust. Delkeskamp legt dann am Sonntag mit den 200 Meter Lagen nach. Letztgenannter strotzt vor Selbstvertrauen, nachdem er bei den NRW-Meisterschaften Mitte Juni fünf Titel und zahlreiche Saisonbestleistungen bejubeln konnte. „Den Schwung möchte ich mit nach Berlin nehmen“, verdeutlichte der 23-Jährige.

Willim blickte der DM gespannt entgegen und sagt: „Für mich wird das eine Standortbestimmung.“ Der Grund: Der ebenfalls 23-Jährige ist vor fünf Wochen zum Olympiastützpunkt nach Heidelberg gezogen, wo er sich einen Sprung erhofft. „Meine Leistungen haben stagniert.“

Zum zweiten Mal im Konzert der Großen in Berlin dabei ist Jan Delkeskamps Schwester Pia (Jahrgang 2003). Sie sammelte schon am Donnerstag über 100 Meter Schmetterling (39. Platz) wertvolle Erfahrung und geht an diesem Samstag noch über die 50 Meter Schmetterling an den Start.

Am Sonntag feiert Larus Thiel sein Debüt bei der offenen DM. Der Remscheider ist mit seinen 14 Jahren der jüngste Teilnehmer und schwimmt die 50 und 100 Meter Freistil sowie die 50 Meter Schmetterling entsprechend ohne Druck. „Ich gucke, dass ich bei den Profis was lernen kann“, sagte er. „Für mich wird es auf jeden Fall ein Erlebnis.“

Blickpunkt: Leichtathletik

Neben 1500-Meter-Ass Amelie Klug ist auch Diskuswerferin Marike Steinacker in Kassel dabei. Die Wermelskirchenerin ist derzeit die Nummer vier in Deutschland und hofft am Samstag darauf, die WM-Norm von 64,20 Meter zu knacken und sich ein Ticket für das Großereignis in der ungarischen Hauptstadt Budapest (19. bis 27. August) zu sichern. Seine zwei besten Athletinnen wird der DLV dorthin schicken. Die Saisonbestleistung Steinackers liegt bei 64,09 Metern, die aller Zeiten bei 64,55 Metern.

Blickpunkt: Judo

Karl-Richard Frey von Judo-Bundesligist Remscheider TV geht an diesem Samstag im Castello in Düsseldorf im Mixed-Wettbewerb auf die Matte. „Der Titel ist das Ziel“, sagt RTV-Manager Cedric Pick.

Blickpunkt: Bogenschießen

Der Lenneper Timo Heydasch hat am Donnerstag an der Seite der Wuppertalerin Anke Westermann Platz drei im Mixed belegt. An diesem Samstag geht´s um die Titelverteidigung im Teamwettbewerb als BSC Sprockhövel mit Thomas Jahr und Dirk Leweringhaus.

