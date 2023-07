Finals: Medaillen sind verdienter Lohn

Im BMX fahren, beim Schwimmen, Laufen oder Diskuswerfen: Bergische Sportler waren erfolgreich.

Von Fabian Herzog und Andreas Dach

Bergisches Land. Freud und Leid lagen bei den diesjährigen Finals nicht zwingend nah beieinander. Denn das Event, das die Deutschen Meisterschaften verschiedenster Sportarten vereint, fand in den vergangenen Tagen in ganz Deutschland statt. So wurde in Berlin, Kassel, Düsseldorf und Duisburg gejubelt und getrauert – auch bei „unseren“ Sportlerinnen und Sportlern, von denen BMXerin Kim Lea Müller, wie aktuell berichtet, mit dem Gewinn der Goldmedaille herausragte.

Stark unterwegs war auch Jan Delkeskamp. Nach Platz sechs am Freitag über die 100 Meter und Platz fünf am Samstag über die 200 Meter Brust legte er am Sonntag auf seiner Paradestrecke über 200 Meter Lagen nach und erreichte zum dritten Mal das A-Finale. Dort sicherte sich der Dabringhauser, dessen Schwester Pia am Samstag Platz 38 über die 50 Meter Schmetterling belegt hatte, erneut Platz sechs.

Für Yannis Willim lief es dagegen alles andere als erhofft. Der Wermelskirchener Brust-Spezialist war schon nicht mit dem allerbesten Gefühl in die Bundeshauptstadt gereist – und wurde bestätigt. „Ich bin derzeit weit weg von meiner Top-Form“, musste er feststellen. Sowohl über die 100 als auch über die 200 Meter Brust kam Willim nicht an seine Bestzeiten heran, verpasste das A-Finale und trat nur über die kürzere Distanz zum B-Finale an. Dort belegte er am Freitag Platz 7 also insgesamt 15. „Ich bin gar nicht in den Flow gekommen. Da war der Wurm drin.“

Als jüngster Schwimmer bei der DM sammelte Larus Thiel wie erwartet vor allem Erfahrung. Der Remscheider landete am Sonntag auf den Plätzen 42 (50 Meter Freistil), 34 (100 Meter Freistil) und 35 (50 Meter Schmetterling).

Eine DM der Extreme erlebte Marike Steinacker. Die Wermelskirchener Diskuswerferin hatte wie ihre Konkurrentinnen vor allem mit den hohen Temperaturen zu kämpfen. „Es war echt schwierig im Kessel von Kassel“, sagte sie schmunzelnd. „Es war, als wäre man gegart worden.“ Trotzdem gelang es der 31-Jährigen, sich mit dem letzten Versuch und 62,70 Metern noch auf Platz drei vorzuschieben. Zur WM-Norm (64,20 m) fehlten aber anderthalb Meter. Steinacker: „Bis Ende Juli habe ich noch bei zwei Wettkämpfen die Chance, es zur Weltmeisterschaft zu schaffen.“

Die Remscheider 1500-Meter-Läuferin Amelie Klug, die wie Steinacker für Bayer Leverkusen startet, verpasste in Kassel hauchdünn den Einzug ins Finale. „Fünf hundertstel Sekunden haben mir gefehlt“, bedauerte sie. „Am Ende hat etwas die Kraft gefehlt, um noch einmal gegenzuhalten.“ Dabei war sie ein mutiges Rennen gelaufen, war lange vorne mitgegangen. Noch einmal Klug: „Das ist sehr ärgerlich, aber ich war trotzdem mit meinem Lauf zufrieden.“ Zumal sie mit der Zeit von 4:24:86 Minuten nah dran war an der Vorwoche, als sie bei der U23-DM Siebte geworden war (4:24:74).

Über Bronze konnte sich außerdem Karl-Richard Frey freuen. Der Judoka des Remscheider TV steuerte zum Medaillengewinn im Mixed-Wettbewerb mit dem Team NRW einen Einzelsieg per Ippon bei.

Erneut zum Deutschen Meister krönte sich Bogenschütze Timo Heydasch im Teamwettbewerb in Düsseldorf. Mit Thomas Jahr und Dirk Leweringhaus trat er für den BSC Sprockhövel an und verteidigte durch einen 6:2-Halbfinalsieg gegen den SV Kadelt und einen 5:4-Finalerfolg gegen den SV Nieder-Florst den Titel.