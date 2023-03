Finals der Rennserie stehen für großen Sport

Am 12. März geht es in Rade rund.

Das wird großer Sport, ein radsportliches Spektakel: Am Sonntag kommender Woche (12. März) findet auf dem Kollenberg in Radevormwald ab 11 Uhr das Finale des NRW-Cross-Cups statt. Dazu reisen Sportler aus ganz Deutschland an, werden auf dem 2,8 Kilometer langen Rundkurs (vom Stadion ins Gelände und zurück) die Saison beenden. Nach neun Läufen ist Rade der Finalort von Deutschlands zweitwichtigster Radcross-Rennserie. Die Verantwortung für die Ausrichtung trägt die Agentur Hammerevents von Sven Schreiber.

Klar, dass sich auch die Lokalmatadoren viel vorgenommen haben. Vor allem in den Klassen der U19 (Start ist um 12.25 Uhr) beherrschen die Fahrer vom Team Radsport Nagel das Geschehen. Fynn Schreitmüller, Raphael Strunk, Simon Frenken und Nick Kausch geben den Ton an. Erstgenannter kann in der Gesamtwertung nicht mehr von Platz eins verdrängt werden und erwägt einen Start in der Lizenzklasse.

Die gerade erst 16-jährige Kaija Budde will in der Elite der Frauen ein weiteres Mal ihr Können unter Beweis stellen. Für sie geht es um 14.15 Uhr los. Gerade in Radevormwald würde sie gerne zum ersten Mal in dieser Leistungsklasse ganz oben auf dem Treppchen stehen. Sie ist in dieser Saison schon in der Nationalmannschaft gefahren, hat zudem an der Europameisterschaft und vielen Weltcups erfolgreich teilgenommen.

Ebenfalls um 14.15 Uhr schlägt die große Stunde von Jonas Köpsel und Tim Neffgen (beide Nagel CX Team). Sie sind bei den Elite Profis tonangebend. Neffgen führt die Rangliste an, der Rader Köpsel versucht noch auf Rang drei zu fahren. Allerdings haben sich viele starke Profis angekündigt.

Hobbyfahrer aus der Region können sich ebenfalls beweisen. Die Rennen sind zwischen 30 und 50 Minuten lang. Bei den Erwachsenen sind Crossräder und Gravel Bikes erlaubt. Bei einem Start mit dem Mountainbike darf die Lenkerbreite nicht mehr als 50 Zentimeter betragen.

Kinder können ab dem Geburtsjahr 2013 an Rennen teilnehmen – mit Mountainbikes oder Crossrädern. Für die Jugendklassen sind vereinfachte Strecken vorgesehen. Anmeldungen sind online möglich unter: Dsergebnis.de. Dort bekommt man auch alle Informationen zu den Startzeiten der einzelnen Rennklassen.

Der Eintritt ist frei, und die Darts-Abteilung des SC 08 Radevormwald kümmert sich um das lukullische Versorgen. Gerade auf die obligatorische Rennwurst freuen sich viele sicher schon. ad