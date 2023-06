Festags feiern Handballer-Hochzeit

Tim Festag hat seine langjährige Partnerin Annika (früher Dietzel, jetzt auch Festag) geheiratet.

Schwelm. Wortspiele mit seinem Namen dürfte er so langsam leid sein. Aber in diesem Fall muss es noch mal sein: Am vergangenen Wochenende hat Tim Festag seine langjährige Partnerin Annika (früher Dietzel, jetzt auch Festag) geheiratet und damit einen ganz besonderen Festtag erlebt.

Erst wurden die beiden langjährigen Handballgrößen der HSG Rade/Herbeck im Haus Martfeld in Schwelm getraut, dann wurde im heimischen Garten mit Familien und Freunden ausgiebig gefeiert. „Wir hatten einen sehr schönen Tag, bombastisches Wetter und gute Laune, welche bei den anwesenden Gästen vorprogrammiert war“, berichtet Tim Festag, der mittlerweile beim Lüttringhauser TV spielt. Nun geht´s mit den beiden Kindern in die Flitterwochen an die Ostsee, wo sicher weitere Festtage auf die Festags warten. fab