Fernsehformate werden zu guten Vorbildern

Kinderturnen beim Ski-Club.

Von Andreas Dach

Wo Ski-Club draufsteht, muss nicht ausschließlich Skifahren drin sein. Der Ski-Club Remscheid Weiß-Blau macht seinen Mitgliedern Angebote, die weit über den wintersportlichen Bereich hinausgehen. Vor allem das Kinderturnen steht bei dem Verein hoch im Kurs, wird mit immer neuen und guten Ideen nach vorne getrieben. Längst ist man über die Zeit hinaus, als man beim Turnen alleine an Reck, Barren und Matten gedacht hat.

Die Weiß-Blauen interpretieren das Turnen mit ihren beiden Kindergruppen sehr modern, sorgen immer wieder für Abwechslung bei den 6- bis 9-Jährigen beziehungsweise bei den 10- bis 13-Jährigen. Neben den klassischen Elementen rückt man Trendsport wie Freerunning und Le Parkour in den Vordergrund. Oder orientiert sich an modernen Fernsehformaten. Man denke an „Ninja Warrior“, „Catch me“ oder „Der Boden ist Lava“.

Gerade Matthias Wisniewski als Jugendleiter und Leiter des Kinderturnens entpuppt sich als nimmermüder Antreiber und hat kürzlich einen Ninja-Warrior-Contest angeboten, der so großen Anklang bei den Kindern wie auch bei den zuschauenden Eltern fand, dass dieser in Zukunft neben dem Jugendsportabzeichen durchaus regelmäßig stattfinden könnte. Er sagte: „Alle sind über sich hinausgewachsen und haben gezeigt, was sie in den letzten Wochen alles gelernt haben.“

Als Belohnung gab es für die Kinder individuell beschriftete T-Shirts mit Ski-Club-Logo sowie eine Urkunde. Zudem erhielten die jeweiligen Sieger schöne Sachpreise. Mehr Infos im Internet: www.skiclub-remscheid.de.