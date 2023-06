Fernduell mit maximaler Spannung

Bezirksliga: Am letzten Spieltag kämpfen SC 08 Rade und Ayyildiz noch um den Klassenerhalt.

Von Fabian Herzog

Bergisches Land. Ein Herzschlagfinale wie im Profibereich am letzten Wochenende liegt auch in der Fußball-Bezirksliga in der Luft. Rade (13. Tabellenplatz/32 Punkte) und Ayyildiz (12./34) ermitteln in einem Fernduell mit den SF Baumberg II (11./35), die zeitgleich in Ronsdorf gefordert sind, den nach dem BV Burscheid, SV Bayer Wuppertal und SSV Berghausen vierten Absteiger.

SC 08 Radevormwald – Dabringhauser TV (So., 15.30 Uhr, Kollenberg). Die in einem Showdown erfahrenen Rader, die vergangene Saison am letzten Spieltag beim VfB Marathon den Klassenerhalt feierten, wissen um ihre schlechte Ausgangsposition. Deswegen wollen sie ganz bewusst erstmal nur auf sich schauen. „Wir haben eine ganz klare Mission“, sagt Kapitän Joel Schneider. „Deswegen brauchen wir keine Zwischenstände von den anderen Plätzen.“ Erst einmal gelte es daher, Saisonsieg Nummer zehn einzufahren. „Wenn uns das nicht gelingt, haben wir es auch nicht verdient“, wählt er deutliche Worte. Die Vorbereitung sei aber gut verlaufen, auch Titus Hoffmanns genickte Reaktion, wegen der fünften gelben Karte nicht dabei sein zu können, spricht fürs Team.

Der DTV schickt sich an, der FSV Mainz 05 der Bezirksliga zu werden. Wie der Bundesligist, der den Dortmundern die Meisterschaft entrissen hat, geht es auch für Patrick Grün und seine Mannen um nichts mehr. „Trotzdem werden wir alles reinhauen“, sagt der Trainer. „Ich will es sportlich vernünftig zu Ende bringen.“ Max Bublies (5. Gelbe), Finn Pannack (Urlaub) und Patrick Sadowski fehlen bei diesem Unterfangen. Letztgenannter hat sich am Dienstag im Training wohl schwerer am Fuß verletzt.

+ Osman Öztürk und der SCA haben es selbst in der Hand. © Peter Teinovic

BV Gräfrath – SC Ayyildiz Remscheid (So., 15.30 Uhr). Die Anspannung ist auch bei den Remscheidern, denen ein Punkt zur Rettung reicht, greifbar. Axel Kilz versucht aber, die Ruhe zu bewahren und diese auch zu verbreiten. „Es selbst in der Hand zu haben, ist ein gutes Gefühl“, findet der Trainer, der hochmotivierte Solinger erwartet. „Die werden alles mobilisieren, haben sogar ein Schiedsrichtergespann beantragt.“ Er selbst muss Kevin Coco Perez (Urlaub) ersetzen und bangt noch um den angeschlagenen Mohamed Ali Bouzraa. Der Rest ist auf jeden Fall an Bord. Kilz: „Die Jungs wissen, worum es geht.“

SSV Bergisch Born – 1. Spvg. Wald 03 (So., 15.15 Uhr). Der Saisonabschluss gegen den Vizemeister soll eine große Party einläuten, zu der alle Seniorenteams und sämtliche Jugendtrainer eingeladen sind. „Da würde das Bier nach einem Sieg sicher besser schmecken“, umreißt Trainer Tim Janowski die Zielsetzung. Marin Postic (Oberschenkel) und Pascal Schmid fallen verletzt aus, Letztgenannter hat sich gegen Burscheid mindestens einen Bänderriss zugezogen. Mit Martin Bormann steht ein weiterer Abgang fest, der ursprünglich verlängert hatte. Er wechselt zur ambitionierten SG Hackenberg und möchte dort unter anderem mit dem Ex-Borner Felix Arnold zusammenspielen.

ASV Mettmann – BV Burscheid (So., 15 Uhr). Mit einem Strauss Blumen im Gepäck geht´s für das Schlusslicht zum Meister. „Wir hoffen, dass sie es dann ein wenig gemäßigter angehen“, sagt Stefan Komes lächelnd. Weil er am Samstag mit der Hobbytruppe „Montagsmaler“ beim eigenen Alt-Herren-Turnier am Ball sein wird, läuft erneut ein ganz bunter Mix auf, der von Max und Basti Kratz, dem Trainergespann in der neuen Saison, gecoacht wird. Lustige Randnotiz: Bleibt der BVB in Mettmann unter 15 Gegentoren, hat er in der Rückrunde weniger Treffer kassiert als noch mit der ursprünglichen Bezirksligatruppe in der Hinrunde.

Punktgleichheit

Sollten Mannschaften nach dem letzten Spiel punktgleich sein, entscheidet in der Bezirksliga der direkte Vergleich. Im Abstiegskampf lohnt daher ein Blick auf die Ergebnisse: Ayyildiz verlor zu Hause gegen Rade mit 3:4, setzte sich aber am Kollenberg mit 3:1 durch. Die Remscheider hingegen schlugen Baumberg II sowohl zu Hause (4:0) als auch auswärts (3:2). Der SC 08 blieb gegen die Sportfreunde (auswärts 4:2, zu Hause 1:1) ebenfalls ungeschlagen.