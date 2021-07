Im Feld von 2000 Teilnehmern gehören sie zu den Besten

Das Campana-Racing-Team mit Fahrerinnen und Fahrern des RV Adler Lüttringhausen wusste beim Klassiker in Köln in der Einzelwertung und als Mannschaft zu überzeugen.

Adler bestätigen bei „Rund um Köln“ ihre tolle Form.

Der Klassiker „Rund um Köln“ ist schon einige Tage vorbei. Doch noch immer schwärmen fünf Rennradfahrer des RV Adler Lüttringhausen von ihrer Teilnahme an der 103. Auflage eines der ältesten Straßenrennen der Welt. „Es war ein super Rennwochenende bei herrlichem Frühsommerwetter mit erstklassigen Resultaten“, schwärmte Jan Küpper.

Er muss es wissen. Schließlich gehörte er dem Quintett an, welches sich als Campana-Racing-Team auf die 68 Kilometer lange Strecke mit 500 Höhenmetern begeben hatte. Mit etwa 2000 Teilnehmern auf der Kurzdistanz gehört „Rund um Köln“ zu den größten und beliebtesten Straßenrennen Deutschlands.

In der Innenstadt müssen die Fahrer Vorsicht walten lassen

Bei Temperaturen von über 30 Grad galt es, sich die Kräfte gut einzuteilen. Und vor allem auf dem ersten Stück vorsichtig zu sein. Jagte das Feld doch mit über 50 km/h durch die Kölner Innenstadt. Reifen an Reifen. Jeder wollte für den Anstieg von Altenberg nach Becken eine gute Ausgangsposition ergattern. Imponierend: Felix Pembaur konnte sich mit einer etwa 30-köpfigen Spitzengruppe einige Meter absetzen und behauptete sich bis zum Ende in diesem Feld. In einem irren Schlusssprint sicherte er sich einen herausragenden zwölften Rang.

Drei weitere Adler-Fahrer gehörten der Verfolgergruppe an. Tobias Berg wurde 39., Jan Küpper 40., Nils Steier 57. Anja Berg zählte im Frauenfeld zu den dominierenden Fahrerinnen und belegte Platz zwölf. In ihrer Altersklasse wurde sie Zweite. In der Teamwertung wurde Campana Racing Dritter. Wie schon kürzlich auf dem Nürburgring. ad