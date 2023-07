FCR zeigt überzeugende Leistung in Köln

Fußball-Landesligist in der Vorbereitung.

Remscheid/Köln. Ein Haar in der Suppe fand er mit einem Augenzwinkern dennoch. „Wir hätten bereits zur Pause mit 5:0 führen müssen“, erklärte Ferdi Gülenc. Ansonsten war der Trainer des FC Remscheid aber voll des Lobes ob des Auftritts beim 5:0 (2:0)-Erfolg am Donnerstagabend bei der Spvg. Köln-Flittard, die in der vergangenen Saison in die Landesliga aufgestiegen ist.

Besonders vor der Pause war es eine Vorstellung wie aus einem Guss. Mit schnellem und sicheren Kombinationsspiel ließen die Remscheider den Kölnern nicht den Hauch einer Chance. Besonders auffällig war Dominik Heinen, der nicht nur im Mittelfeld die Fäden zog, sondern auch seine ersten beiden Tore für seinen neuen Club erzielte (4./18.).

Dass der FCR nach der Pause den einen oder anderen Gang zurückgeschaltete, war verständlich. Dennoch hatte er die Partie weiter im Griff. Lucas Kupfer mit einem Doppelpack (67./68.) und Lutonda Ntiti (80.) sorgten für den Endstand.

An diesem Sonntag (15 Uhr, Röntgen-Stadion) steht nun ein echter Härtetest ins Haus. Zu Gast im nächsten Testspiel ist Oberligist TVD Velbert, der in die Regionalliga möchte. Beim FCR steht weiter ein Fragezeichen hinter den Einsätzen der angeschlagenen Ahmed Al Khalil und Phil Knop. Adis Babic, der auch in Köln fehlte, ist wieder an Bord.