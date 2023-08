FCR will sofortige Wiedergutmachung

Fußball-Landesliga: Remscheid und Wermelskirchen mit Heimspielen – SV 09/35 sucht neuen Trainer.

Remscheid/Wermelskirchen. Bei den einen hat es aus personeller Sicht ein mittelschweres Erdbeben gegeben, die anderen sind unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Nach drei Spieltagen war sowohl beim SV 09/35 Wermelskirchen als auch beim FC Remscheid Wunden lecken angesagt. An diesem Sonntag wird man sehen, wie es um das Heilfleisch der Clubs bestellt ist.

SV 09/35 Wermelskirchen – VfB Hilden II (So., 15 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion). Im Laufe der Woche sind alle Beteiligten so langsam aus der Schockstarre erwacht. „So etwas habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt“, betont Umut Demir. Der Wermelskirchener Kapitän wurde am Montagabend vom Rücktritt von Trainer Sebastian Pichura und seinem fast kompletten Stab überrascht. „Und es war sehr emotional“.

+ Helge Kost coacht am Sonntag den SV 09/35. © Maikel de Almeida

Gemeinsam mit seinen Spielerkollegen Yannick Raufeiser und Aydin Türksoy hat Demir in dieser Woche nun die Trainingsarbeit übernommen. Außerdem haben nicht nur mit dem Team intensive Gespräche stattgefunden. „Dabei haben wir erstmal an den Charakter aller Spieler appelliert. Und jedem freigestellt, den Club zu verlassen, wenn sie unseren Weg nicht mitgehen wollen“, berichtet der Kapitän, dass alle Akteure an Bord bleiben wollen.

Gespräche wurden aber auch mit den Verantwortlichen des Clubs geführt. Beide Seiten haben mögliche Nachfolger von Pichura benannt. In enger Absprache aller Beteiligten soll eine Lösung gefunden werden. Einig ist man sich auch darüber, dass es keinen Schnellschuss geben wird.

Aus diesem Grund wird am Sonntag noch kein neuer Mann auf der Bank sitzen. Da sowohl Demir als auch Raufeiser und Türksoy auf dem Platz stehen werden, übernimmt Helge Kost das Coachen. Der war im Sommer vom SSV Bergisch Born ins Eifgen gekommen und hatte sich mit um die Torhüter gekümmert.

Nach drei Niederlagen in Folge und der Entwicklung in dieser Woche sind die Erwartungen an die Partie gegen Hilden eher gering. „Wir haben aber nichts zu verlieren“, räumt Demir ein, der sich auch ein paar Infos zum Gegner von Adis Babic, dem Kapitän des FCR, geholt hat, der mit seinem Team am Sonntag in Hilden verloren hatte. Bis auf die Langzeitverletzten und Urlauber Leonard Fronia ist alles an Bord.

FC Remscheid – DJK Fortuna Dilkrath (So., 15 Uhr, Röntgen-Stadion). Am vierten Spieltag bestreitet der FC Remscheid im Grunde erst sein erstes richtiges Heimspiel. „Endlich wieder auf unserem großen Platz. Darauf freuen wir uns riesig“, sagt FCR-Kapitän Adis Babic und erinnert daran, dass ein Auftritt auf dem Jahnplatz in Lüttringhausen – wie in der Partie gegen Süchteln – bei allen Beteiligten eher unbeliebt ist.

Das alles ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Remscheider am vergangenen Sonntag bei der 0:2-Niederlage bei der 2. Mannschaft des VfB Hilden eine eher bescheidene Leistung gezeigt haben und manch einem die Kräfte schwanden. „Wir sind aber fit“, weist der Kapitän diese Kritik zurück. Allerdings räumt Babic ein, dass der eine oder andere aufgrund von Blessuren eingeschränkt war. So stand er selbst auch nicht in der Startelf.

Für die Partie gegen Dilkrath, die bei allen Beteiligten eine unbekannte Größe ist, gibt es ansonsten nur eine Devise. Babic: „Wir wollen zurück in die Erfolgsspur und natürlich auch das erste richtige Heimspiel gewinnen.“

So geht es weiter

Bereits am nächsten Freitag muss der FC Remscheid wieder ran. Die Partie des fünften Spieltags bei der Holzheimer SG wurde vorgezogen. Anpfiff ist um 20 Uhr. Auch der SV 09/35 Wermelskirchen ist auswärts gefordert. Für das Team geht es zur DJK Fortuna Dilkrath. Diese Partie beginnt am Sonntag um 15.30 Uhr.