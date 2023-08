FCR verliert erstmals, SV 09/35 tief im Keller

Fußball: Was für ein schwarzer Sonntag für die Vertreter des Kreises in der Landesliga

Von Fabian Herzog und Andreas Dach

VfB Hilden II – FC Remscheid 2:0 (0:0).So explosiv und verheißungsvoll der Start in die Saison mit zwei Siegen und dem Sprung an die Tabellenspitze gelungen war, so träge und ernüchternd war der dritte Auftritt des FCR. Exemplarisch dafür stand Germano Bonanno. Sonst als Wirbelwind und kaum von der gegnerischen Defensive zu bremsende Leistungsträger unterwegs, fand der 21-Jährige diesmal überhaupt nicht statt und wurde früh ausgewechselt. Eine Erklärung dafür lieferte er selbst: „Ich habe Oberschenkelprobleme und mich von Anfang an nicht gut gefühlt.“ Präsident Ralf Niemeyer hatte sich vor dem Spiel sogar erstaunt gezeigt, dass Bonanno überhaupt zum Team gehörte.

Die Niederlage beim Vizemeister der Vorsaison hatte vor allem physische Gründe, wie auch Trainer Ferdi Gülenc eingestehen musste: „Die Hildener waren fitter. Und je länger das Spiel dauerte, desto schlechter wurden wir.“ Dies nutzte der Gastgeber eiskalt aus. Jona Simon brachte sie mit 1:0 in Führung (70.), Simon Metz machte den Deckel drauf (90.). Spürbar war, dass der FCR gerne eine Antwort gegeben hätte. Der Geist war willig, wie man so schön sagt. Das Fleisch aber eben rar. So konnten auch die Einwechselspieler wie Timo Leber und Phil Knop, die beide noch großen Trainingsrückstand haben, keine Impulse setzen.

Apropos Training: Die Abschlusseinheit am Freitag wurde vorzeitig abgebrochen, weil der Fitnesszustand zahlreicher Spieler es nötig machte. Dies setzte sich am Sonntag fort. „Das ist natürlich ein Rückschlag“, sagte Bonanno. Sein Trainer richtete aber sofort den Blick nach vorne. Gülenc: „Nächsten Sonntag haben wir die Chance, es besser zu machen.“

ASV Süchteln – SV 09/35 Wermelskirchen 5:2 (0:1). Drei Spiele, kein Punkt, ein Torverhältnis von 3:12 und Schlusslicht: Schlechter hätte der Saisonauftakt für den SV 09/35 nicht sein können. Und man muss sich fragen: Wie will die Mannschaft den Keller der Landesliga überhaupt verlassen?

Sicherlich kann sich die Situation verbessern, wenn Langzeitverletzte wie Eray Yigiter, Frederik Streit, Alex Kelm und Nick Salpetro in absehbarer Zeit wieder an Bord sind. Aber ist es dann nicht vielleicht schon zu spät? Umut Demirs Führung (1:0, 26.) hatte Mut gemacht, Maxim Vlasiucs Anschlusstreffer (2:3, 79.) noch einmal Hoffnung gebracht. Letztlich wirkt die Mannschaft aber extrem verunsichert und lässt sich schnell aus der Ruhe bringen. Trainer Sebastian Pichura beispielhaft: „Zehn Sekunden nach dem 2:3 haben wir den nächsten Gegentreffer bekommen.“

Statistik

FCR: Horn, Belzer, Saibert, Blume (72. Tekin), Di Mari (81. L. Kupfer), Buscemi, Heinen, Zupo, Al Khalil (65. Leber), Bonanno (56. Knop), Wächter (83. Ntiti).

SV 09/35: Kilter, Tshala, Omar (72. Wünschmann), Kuelo, Derkum, Paß (79. Anderson), Avan (63. Vlasiuc), Raufeiser, Demir, Schlamm (66. Türksoy), Lilliu (79. Dönmez),