FCR unterliegt erst nach tollem Kampf

In der ersten Runde des Niederrheinpokals siegt der WSV in Remscheid mit 2:1 nach Verlängerung.

Remscheid. Fritz-Walter-Wetter und ein mit Spannung erwartetes Pokalspiel: Das sind die Zutaten, die normalerweise für einen packenden Kampf stehen. Und es wurde eine packende Auseinandersetzung, die keiner der 3000 Zuschauer, die trotz des Aprilwetters ins Röntgen-Stadion nach Lennep gekommen waren, vergessen wird. Am Ende setzte sich der Wuppertaler SV beim FC Remscheid in der ersten Runde des Niederrheinpokals mit 2:1 (1:0/1:1) nach Verlängerung durch. Vor der grandiosen Leistung des Landesligisten gegen den Regionalligisten zogen aber alle den Hut.

Und David hätte sich gegen Goliath fast belohnt. 90 Minuten waren gespielt, und die Gäste dachten, dass sie den bis dato schmeichelhaften Sieg über die Zeit bringen würden. Doch dann landete der Ball nach einer Flanke von Dominik Heinen auf dem Kopf von Toni Zupo, der das Leder zum Ausgleich ins Netz köpfte. Fassungslosigkeit aufseiten der Gäste. Unfassbarer Jubel bei den Gastgebern, die zumindest die Verlängerung geschafft hatten.

Doch dann kam es gegen den Viertligisten, wie es kommen musste. Der nach 64 Minuten eingewechselte Charlison Benschop zeigte die ganze Abgebrühtheit eines Ex-Profis und erzielte in der 97. Minute das 2:1. Damit rettete er seinem Team den Einzug in die zweite Pokalrunde. Dass Benschop in der 120. Minute mit einem Foulelfmeter an FCR-Keeper Maurice Horn scheiterte, war eine Randnotiz.

Nachdem es im Laufe des Nachmittags zunächst wie aus Kübeln geschüttet hatte, ließ pünktlich zum Anpfiff der Dauerregen nach. Der FCR setzte von Beginn an auf eine gut geordnete Defensive. Allerdings musste sie mit der Bürde leben, dass Kapitän Adis Babic nach seiner Leistenverletzung vom vergangenen Freitag nicht fit geworden war. Für ihn rückte Dominik Heinen in die Innenverteidigung. Derweil schickten die Gäste nicht ihre vermeintlich beste Elf ins Rennen. So saßen neben Benschop auch weitere Startelfkandidaten zunächst nur auf der Bank.

Die ersten 15 Minuten musste die Remscheider Defensive aber kaum eingreifen. Einzig Semir Saric prüfte FCR-Keeper Maurice Horn nach zehn Minuten. Die erste Ecke der Partie holten dann aber die Gastgeber raus (14.). Allerdings brachte sie keine Gefahr. Eine weitere gute Chance hatte Saric dann nach gut einer halben Stunde. Seinen Distanzschuss lenkte Horn zur Ecke.

Ansonsten kämpften die Remscheider auf dem tiefen Boden um jeden Meter und jeden Ball. Und hätten fast ihr erstes großes Ziel erreicht, mit einem torlosen Remis in die Pause zu gehen. Doch Sekunden vor dem Halbzeitpfiff leistete sich Vittorio Di Mari einem Blackout im eigenen Strafraum. Er holte Saric von den Beinen. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Damjan Marceta sicher, und der Unparteiische pfiff die Partie gar nicht mehr an.

FCR zeigt sich vom Schock unbeeindruckt

Diesen Schock unmittelbar vor der Pause merkte man den Remscheidern dann allerdings nicht an. Sie stemmten sich weiter mit aller Macht gegen die Wuppertaler. Und wären 20 Minuten vor dem Ende fast schon belohnt worden. Nach einem Freistoß von Ahmed Al köpfte Patrick Posavec den Ball zum umjubelten Ausgleich ins Tor. Doch der Assistent hatte plötzlich die Fahne oben, und Referee Cedric Gottschalk entschied auf Abseits. Was allerdings zumindest eine umstrittene Entscheidung war.

Die Remscheider ließen sich aber auch von diesem Rückschlag nicht entmutigen und blieben weiter am Drücker. Bis zum letzten Augenblick wurde unglaublich gekämpft. Weit über die Schmerzgrenze hinaus, was auch beim einen oder anderen Krampf deutlich wurde. Aber genauso muss es bei richtigem Fritz-Walter-Wetter eben sein.

Statistik

FC Remscheid: Horn, Buscemi (87. Tekin), Saibert, Heinen, Blume, Al Khalil, Di Mari, Bonanno (111. Kerkien), Zupo, Posavec, Wächter (83. Ntiti).

Wuppertaler SV: Grave, Altuntas, Schweers (60. Dams), Göckan, Itter (75. Hagemann), Bulut, Sarcic (83. Peitz), Pires, Ercan (83. Tunga), Marceta (64. Benschop), Beckhoff.

Zuschauer: 3000

Tore: 0:1 Marceta (45., Foulelfmeter), 1:1 Zupo (90.), 1:2 Benschop (97.).