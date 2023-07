Spielplan ist da! FCR und SV 09/35 starten beide auswärts

Der Spielplan der Landesliga ist da.

Bergisches Land. Darauf haben viele Fußballfreunde der Region sehnsüchtig gewartet. Am Dienstagvormittag hat der FVN endlich die Spielpläne in den Landesligen veröffentlicht. Und damit auch den der Gruppe 1, welcher der FC Remscheid und der SV 09/35 Wermelskirchen angehören. Beide Mannschaften werden mit einer Auswärtspartie in die neue Spielzeit starten: Während der FCR am 6. August beim bergischen Nachbarn DV Solingen antritt (15.30 Uhr), ist 09/35 am gleichen Tag um 15 Uhr beim SC Velbert zu Gast.

+ Trainer Sebastian Pichura (SV 09/35) spricht von „knackigen Duellen“. © Michael Sieber

Da die Liga gleich mit einer Englischen Woche startet, stehen schon wenige Tage später die ersten Heimspiele für beide an. Die Wermelskirchener empfangen am Mittwoch, 9. August, DV Solingen im Dönges-Eifgen-Stadion. Ebenfalls an dem Tag kommt der ASV Süchteln ins Röntgen-Stadion. Bezüglich der Anstoßzeiten wird man sich noch einigen müssen. In Lennep steht kein Flutlicht zur Verfügung, weshalb dort nicht zu spät angepfiffen werden kann. Der SV 09/35 hat diesbezüglich andere Möglichkeiten.

Zum dritten Spiel innerhalb einer Woche kommt es dann am Sonntag, 13. August. Für den FCR geht es zum VfB 03 Hilden II, für die Wermelskirchener nach Süchteln. Das erste Duell der beiden Ortsnachbarn steht am Sonntag, 24. September, um 15 Uhr an. Dann ist der FC Remscheid der Gastgeber.

Die Reaktionen bei den Clubs waren ähnlich. So sagt FCR-Kapitän Adis Babic über den Start in Solingen: „Dort ist alles möglich. Das ist ein Hexenkessel mit hoffentlich vielen Zuschauern.“ Team-Manager Mike Zintner fügt hinzu: „Nicht einfach, aber sehr reizvoll und brisant. Ich bin guter Dinge.“ Für den 2. Vorsitzenden Thorsten Greuling steht fest: „Wir sind gerüstet.“

Beim SV 09/35 Wermelskirchen spricht Trainer Sebastian Pichura von einem „knackigen Auftakt“. Drei der vier ersten Gegner seien in der vergangenen Saison unter den ersten Fünf gelandet.

Die Hinrunde endet am 3. Dezember mit Heimpartien. Für den FCR geht es gegen den SC Velbert, für den SV 09/35 gegen TuRU Düsseldorf. Zum zweiten Nachbarschaftsduell kommt es am Gründonnerstag (28. März 2024) im Eifgen.