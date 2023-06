FCR und 09/35 testen erstmals

Landesligisten sind am Wochenende am Ball.

Von Andreas Dach

Bergisches Land. Man darf durchaus neugierig sein. Wenn der FC Remscheid am Sonntag um 15 Uhr im Röntgen-Stadion den Mittelrhein-Landesligisten Deutz 05 zu seinem ersten Testspiel erwartet, stehen mit Ausnahme des Urlaubers Dominik Heinen alle Spieler zur Verfügung. „Ich möchte alle mal auf dem Platz sehen“, kündigt Trainer Ferdi Gülenc schon rege Wechselvorhaben an. Er hat in den ersten Trainingstagen „hochmotivierte Jungs“ erlebt. Was im Hinblick auf den Umbruch, den der FCR vollzogen hat – neue Spieler sind gekommen, zehn sind gegangen – völlig normal ist.

Alle wollen sich zeigen, erste Ausrufezeichen bei den Einheiten setzen. Gülenc: „So stelle ich mir das auch vor.“ Gelegenheit dazu wird es in Zukunft noch genügend geben. Stehen doch nach dem Deutz-Test viele weitere Partien an, in denen ausprobiert werden kann. Schon am Mittwoch, 5. Juli, geht es um 19.30 Uhr weiter. Dann kommt der SSV Bergisch Born ins Röntgen-Stadion. Um am 8. Juli probt der FCR um 13 Uhr beim SV Altenberg.

Schon an diesem Samstag wird Ligarivale SV 09/35 Wermelskirchen sein erstes Spiel bestreiten, tritt um 13.30 Uhr beim 1. FC Wülfrath an. Trainer Sebastian Pichura formuliert die Erwartung in einem einzigen Wort: „Intensität.“ Fehler sind gegen den Absteiger der vergangenen Saison also erlaubt, Larifari nicht. Zumal die Wülfrather gleich wieder die Rückkehr in die Landesliga geplant haben. Gespannt ist Pichura auf den Auftritt von Gastspieler Kenan Dönmez (zuletzt Bayer Wuppertal), der beim Training einen prima Eindruck hinterlassen hat.

Torhüter Jonas Wagenpfeil wird den SV 09/35 verlassen, muss sich noch zwischen zwei Angeboten entscheiden. Andere Akteure stehen am Samstag aus Urlaub- oder Verletzungsgründen nicht zur Verfügung. Beispielhaft seien Alex Kelm, Nick Salpetro, Emre Circir und Samuel Derkum genannt. Sie sind damit auch keine Option für Sonntagmorgen. Dann trifft sich die Mannschaft um 6.30 Uhr (!) zu einem Waldlauf. Pichura verrät nur so viel: „Es handelt sich um eine disziplinarische Maßnahme.“