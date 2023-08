FCR und 09/35 sind wieder gefordert

Zweiter Spieltag der Landesliga.

Von Andreas Dach

Nachlegen beziehungsweise die Kurve kriegen: Das dürften die inhaltlichen Herangehensweisen des FC Remscheid und des SV 09/35 Wermelskirchen am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga sein. Diese geht gleich mit einer Englischen Woche in ihre Anfangsphase und hat an diesem Mittwoch um 20 Uhr jeweils Heimspiele für die bergischen Vertreter parat.

Der FC Remscheid möchte seinen hart erkämpften Auftaktsieg in Solingen gegen den ASV Süchteln auf dem Jahnplatz veredeln, wo man auf dem Kunstrasenplatz das notwendige Flutlicht anbieten kann. Dabei bekommt es der FCR mit einem angeschlagenen Gegner zu tun, der nach seiner 3:4-Heimniederlage gegen den SC Victoria Mennrath schon etwas unter Druck steht, wenn er sich keinen Fehlstart leisten möchte. „Jeder schaut, dass er gut durch diese Woche kommt“, sagt FCR-Trainer Ferdi Gülenc. „Man kann gleich zu Beginn direkt den Anschluss verlieren.“

So wird man vor den Gästen gewarnt sein, die über offensive Qualitäten verfügen, in der Deckung aber anfällig sind. Ob den Remscheidern diese Erkenntnis etwas nutzt? Sie werden mit Euphorie ins Spiel gehen, müssen sich aber vom vergleichsweise „riesigen“ Spielfeld auf dem Naturrasen im Röntgen-Stadion, wo derzeit auch trainiert wird, auf die Minifläche auf Kunstrasen auf dem Jahnplatz umstellen. Da wird es wieder viele Zweikämpfe geben, weniger fußballerische Elemente. Wie zuletzt beim knappen Sieg in Solingen. Gut, dass mit Finn Belzer wieder ein Spieler in den Kader rückt, der von seiner Robustheit lebt. Hingegen werden Timo Leber (grippaler Infekt), Patrick Posavec (Urlaub) und Phil Knop (nach seiner Verletzung will man nichts überstürzen) fehlen. Bei Marvin Blume (musste in Solingen angeschlagen raus) wird man abwarten, wie sein Knöchel aufs dienstägliche Training reagiert.

Ein wenig Licht am Horizont gibt es beim SV 09/35 Wermelskirchen, was die personelle Situation angeht. Für Jeremie Kuelo und Asaad Waher Omar sollen die Spielberechtigungen vorliegen, Emre Circir und Erik August haben ihre Gelb-Sperren der Vorsaison abgesessen, und Frederik Streit könnte nach seiner langwierigen Verletzung zumindest schon mal eine Option für die Bank sein. Bei Samuel Derkum (Schwellung unter dem Auge) hofft man ebenfalls auf dessen Einsatzfähigkeit.

+ Emre Circir (SV 09/35 ist zurück im Kader. © Maikel de Almeida

Die individuellen Fehler, die bei der Auftaktniederlage in Velbert passiert sind, sollen sich an diesem Mittwoch um 20 Uhr im Dönges-Eifgen-Stadion gegen DV Solingen nicht wiederholen. Beziehungsweise: Sie dürfen es auch nicht. „Wichtig ist, dass die Spieler aus diesen Situationen lernen“, findet Trainer Sebastian Pichura. „Das passiert selbst in der Bundesliga.“ Weltuntergangsstimmung wird niemand heraufbeschwören nach einer Niederlage bei einem der vermeintlich stärkeren Teams der Liga. Der Coach: „Dazu bleibt auch nicht viel Zeit. Wir haben ein paar Dinge angesprochen und behalten den Kopf oben.“