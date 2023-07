FCR trifft auf den Wuppertaler SV

FCR-Geschäftsführer Thorsten Greuling, Glücksfee Bernhard Dietz und FCR-Schatzmeister Heinz-Werner Neikes (v.l.) in Duisburg.

Analyse: Am Montagabend ist die erste Runde des Niederrheinpokals der Fußballer ausgelost worden.

Bergisches Land/Duisburg. Das Wichtigste vorab: In der ersten Runde des Niederrheinpokals trifft Landesligist FC Remscheid auf den Regionalligisten Wuppertaler SV. Bei den Frauen bekommt es Landesliga-Aufsteiger TG Hilgen mit dem Regionalliga-Aufsteiger SV Walbeck zu tun. Mit allen weiteren Dingen rund um den Niederrheinpokal befassen wir uns in der nachfolgenden Analyse.

Wann und wo fanden die Auslosungen statt?

Am frühen Montagabend im Konferenzsaal der Sportschule Wedau in Duisburg.

Wer war für die Auslosung verantwortlich, und wer fungierte als „Losfee“?

Die Verantwortung für die Auslosung hatte wie schon in den vergangenen Jahren Wolfgang Jades, der Vorsitzende des Verbands-Fußballausschusses. Die Paarungen zog Bernhard Dietz. Der Europameister von 1980 hat in der Bundesliga zwischen 1970 und 1982 für den MSV Duisburg (394 Spiele) und den FC Schalke 04 (101) gespielt.

Wie viele Teams sind bei den Männern insgesamt dabei und wie erreichten diese die erste FVN-Pokalrunde?

64 Vereine sind in der ersten Runde dabei. Für den Auftakt gesetzt waren die überregional spielenden Mannschaften in der Saison 2022/23 aus dem Verbandsgebiet. Das sind die Dritt-, Regional- und Oberligisten. Die weiteren Startplätze ergeben sich aus den Pokalwettbewerben der einzelnen Kreise.

Insgesamt gibt es 13 Kreise. Da sind also nicht nur die Kreispokalsieger qualifiziert.

Da der Kreis Remscheid der Kleinste ist, nimmt aus seinen Reihen nur der Kreispokalsieger am Wettbewerb teil. Hier hatte sich Landesligist FC Remscheid mit 2:0 gegen den Bezirksligisten SSV Bergisch Born durchgesetzt. Aus dem Kreis Solingen sind die beiden Finalisten qualifiziert. Der Kreis Essen schickt gar vier Teams ins Rennen. Aus allen anderen Kreisen sind jeweils drei Clubs dabei.

Für die Auslosung gibt es einen besonderen Modus.

Die 27 Dritt-, Regional- und Oberligisten lagen in einem Topf. Die 37 anderem Teams, die aus der Landes-, der Bezirksliga und auch Kreisliga stammen, im anderen. 27 von diesen unterklassigen Clubs bekamen einen höherklassigen zugelost. Die verbliebenden zehn Mannschaften treffen nun aufeinander. Das unterklassige Team hat jeweils Heimrecht.

Wer war vom FCR vor Ort und, wie waren die ersten Reaktionen?

Geschäftsführer Thorsten Greuling und Schatzmeister Heinz-Werner Neikes waren in Duisburg dabei. „Das ist ein Hammer. Ein absolutes Traumlos“, erklärte Greuling kurz nach der Auslosung. Aus dem Häuschen war auch Teammanager Mike Zintner, der die Auslosung daheim verfolgte: „Jetzt werden wir alles daran setzen, dieses Spiel im heimischen Röntgen-Stadion über die Bühne zu bringen.“ Und er erinnerte daran, dass der FCR den WSV genau vor zehn Jahren in der ersten Pokalrunde besiegt hatte. Im Auto erfuhr FCR-Coach Ferdi Gülenc vom Traumlos: „Das ist natürlich ein absolutes Bonusspiel. Aber für die Jungs jetzt schon eine zusätzliche Motivation.“

Welche Clubs können sich auch auf einen Pokalkracher freuen?

Landesliga-Absteiger FSV Vohwinkel bekommt es mit dem Drittligisten MSV Duisburg zu tun. SuS 09 Dinslaken empfängt den Drittligisten Rot-Weiss Essen. Und der Wuppertaler Kreisligist TSV Beyenburg misst sich mit den Oberligisten 1. FC Kleve.

Wer ist der Pokalverteidiger, und was winkt dem Sieger?

Rot-Weiss Essen hatte im Mai im Endspiel den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen mit 2:0 bezwungen. Der Drittligist hatte sich damit für die erste Runde im DFB-Pokal qualifiziert. Da empfangen die Essener in der ersten Runde am 13. August den Zweitligisten Hamburger SV.

Wann wird die erste Runde ausgetragen?

Die Partien der ersten Pokalrunde sollen zwischen den 29. und 31. August über die Bühne gehen. „Wir gehen davon aus, dass mittwochs spielen“, sagte Greuling. Klar ist auch, dass die Partie dann zwischen 17 und 18 Uhr aufgrund der einsetzenden Dunkelheit angepfiffen werden muss.

Bei den Frauen ist anders.

Hier sind in der ersten Runde 31 Mannschaften dabei, die entsprechend ihrer Klassen auf zwei Lostöpfe verteilt waren. Die Frauen von Borussia Mönchengladbach sind in die 2. Liga aufgestiegen und so für den DFB-Pokal qualifiziert. Mit der TG Hilgen ist ein Vertreter aus dem Kreis Remscheid dabei. Der Landesliga-Aufsteiger landete im Kreispokal-Finale einen 15:1-Sieg gegen den Kreisligisten SG Hackenberg.

+ Am vergangenen Samstag stellten sich Spieler, Trainer und Betreuer des FCR zum offiziellen Mannschaftsfoto für die Saison 2023/24. © Peter Kuhlendahl

Wann wird die erste Runde bei den Frauen ausgespielt?

Die erste Pokalrunde findet am Sonntag, 20. August, statt.

Rubrik

Immer dienstags greifen wir spezielle Themen auf und haken nach. Gibt es Fragen, die unbeantwortet geblieben sind? Dinge, die einsortiert werden müssen? Das machen wir jeweils in Form einer Analyse. Diesmal geht es um den Niederrhein-Pokal der Fußballer.