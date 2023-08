FCR schickt A-Junioren ins Rennen

Remscheid. Fußball-Landesligist FC Remscheid freut sich, dass er in der neuen Saison wieder ein A-Junioren-Team ins Rennen schicken kann. Seit Februar wurde am Aufbau einer neuen Mannschaft gearbeitet. Der Kern, der 21 Spieler umfasst, besteht aus den bisherigen BI-Junioren. Coach der A-Junioren ist Stefan Mittelbach, der mit Edin Hujdurovic, Andreas Sattelmaier und Heiko Wyes drei Co-Trainer an seiner Seite hat. pk