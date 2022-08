FCR nennt die Termine

Die jüngsten Testspiele des FC Remscheid und des SV 09/35 Wermelskirchen machen Lust auf das direkte Zusammentreffen der beiden Fußball-Landesligisten. Zum ersten kommt es schon am 31. August um 18 Uhr im Röntgen-Stadion, wenn der FCR den Ligarivalen in der ersten Runde des Kreispokals empfängt. Diesem Termin fiebern viele Fußballfreunde der Region bereits entgegen. Wer sich schon im Vorverkauf mit Tickets eindecken möchte, hat an diesem Dienstag und am Dienstag kommender Woche (23.8.) die Gelegenheit dazu. Jeweils zwischen 18 und 19 Uhr können Karten am Haupteingang Nord des Röntgen-Stadions erworben werden. Der Preis beträgt 3 Euro. Beide Clubs hoffen auf gute Unterstützung ihrer Anhängerschaften.