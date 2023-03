FCR meldet sich kämpferisch zurück

Armen Shavershyan in seiner Paradedisziplin: Der „Krieger“ des FCR, wie er genannt wird, ging gegen Niederwenigern voran.

Fußball-Landesliga: 0:0 der Remscheider gegen den Tabellenzweiten – Wermelskirchen schlägt TuSEM 2:0.

Von Fabian Herzog und Marc Jörgens

FC Remscheid – SF Niederwenigern 0:0. Eine fußballerische Gala war nach den ersten beiden Spielen des Jahres, in denen der FCR leer ausgegangen war, nicht zu erwarten gewesen. Entsprechend zufrieden zeigten sich alle Beteiligten mit der Nullnummer gegen den Tabellenzweiten. „Wenn es nicht läuft, muss man den Kopf hochnehmen. Das haben wir gemacht“, sagte der fehlerfreie und gewohnt einsatzfreudige Innenverteidiger Dylan Oberlies stolz. Und Präsident Ralf Niemeyer lobte: „Nach den letzten beiden Spielen war das heute eine deutliche Leistungssteigerung. Die Einstellung war mega.“

Auf extrem schwer bespielbarem Untergrund war den Remscheidern zwar in vielen Momenten die Verunsicherung der vergangenen Wochen, vor allem aber auch der Wille anzumerken, es diesmal besser machen zu wollen. So wurde jede Grätsche, die erste von Armen Shavershyan nach handgestoppten 19 Sekunden, gefeiert wie ein Tor. Einem solchen in tatsächlicher Natur kamen die Gastgeber selten wirklich nah, bei Germano Bonannos Flugkopfball hatten die wenigen Zuschauer – rund 130 sollen es gewesen sein – aber den Jubelschrei auf den Lippen (32.).

Je länger das Spiel dauerte, desto mehr neutralisierten sich beide Mannschaften. Wobei die Gäste als letztjähriger Oberligist vieles, um nicht zu sagen, alles schuldig blieben. „Man spielt aber immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt“, hob FCR-Trainer Marcel Heinemann die Arbeit seines Teams gegen den Ball hervor. Tatsächlich ließ man nicht eine Gästechance zu. Remscheids Keeper Maurice Horn war im Prinzip nur einmal gefordert, als er außerhalb des Strafraums mit optimalem Timing klären musste (25.), ansonsten blieb er beschäftigungslos und erlebte einen frostigen Nachmittag.

SV 09/35 Wermelskirchen – TuSEM Essen 2:0 (1:0). So richtig wusste man im Lager des SV 09/35 nicht, wo man im Jahr 2023 steht. Zweimal hatte Sebastian Pichuras Mannschaft zwar nicht verloren, aber eben auch nicht gewonnen. Entsprechend happy waren die Wermelskirchener, dass es nun auch mit dem ersten Dreier klappte. „Das war sehr, sehr wichtig für uns“, sagte der Coach erfreut. „Damit geht es weiter in die richtige Richtung.“

+ Eray Yigiter brachte den SV 09/35 mit dem 1:0 auf Kurs. © SV 09/35

Beeindruckend trat seine Mannschaft vor allem im ersten Durchgang auf. Sehr souverän und tonangebend hatten die Hausherren den abstiegsbedrohten Gegner im Griff, kontrollierten das Geschehen und gingen durch einen an Eray Yigiter verursachten und ihn selbst verwandelten Foulelfmeter hochverdient in Führung (33.). „So dominant sind wir noch nie aufgetreten“, freute sich Defensivmann Frederik Streit über eine der stärksten Halbzeiten dieser Saison.

Nach dem Seitenwechsel lief es aber maximal unglücklich für den SV 09/35 und speziell Erik August. Zur Pause erst eingewechselt, sah der defensive Mittelfeldspieler nach zwei Foulspielen schnell Gelb-Rot. So übernahmen die Essener mehr und mehr das Zepter, ohne den doch einsatzfähigen Keeper Martin Schoberth ernsthaft in Gefahr zu bringen. Stattdessen vollendet Clinton Mampuya einen Konter und machte mit dem 2:0 vorzeitig den Deckel auf die Partie (70.).

Statistik

FCR: Horn, Buscemi, Babic, Oberlies, Lüttenberg, Saibert, Shavershyan, Bonanno, A. Al Khalil, Posavec (71. Zupo), H. Al Khalil (28. Di Donato)

SV 09/35: Schoberth, Vlasiuc, Kayala, Streit, Circir, Raufeiser (75. Anderson), Paß (46. August), Yigiter (90. Eryürük), Demir, Fronia (65. Kelm), Mampuya (79. Türksoy).