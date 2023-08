FCR: Lässt sich der gute Start veredeln?

Mit seiner Ruhe am Ball in Verbindung mit der körperlichen Präsenz kann Timo Leber beim FCR ein wichtiger Faktor sein. Ein Virus hat den vielseitig einsetzbaren Ex-Cronenberger außer Gefecht gesetzt.

Spitzenspiel der Fußball-Landesliga in Holzheim – SV 09/35 will erste Punkte.

Landesliga: Holzheimer SG – FC Remscheid (Fr., 20 Uhr). Es ist das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga, völlig außer Frage. Der verlustpunktfreie Tabellenzweite trifft auf den Fünften der Liga (neun Punkte nach vier Partien). Da ist Hochspannung angesagt, denn beide wollen ihren guten bis sehr guten Start in die neue Spielzeit veredeln. An einem lauschigen Abend unter Flutlicht.

Sicher ist: Der FCR wird sich wieder auf seine Fans verlassen können, welche in großer Anzahl die Reise nach Neuss antreten wollen. Der 2. Vorsitzende Thorsten Greuling rät allen Anhängern, sich frühzeitig auf den Weg zu machen: „Rund um das Stadion sind die Parkmöglichkeiten begrenzt.“

Die Mannschaft ist mit zwei Ausnahmen komplett. Timo Leber (Virus) fällt aus. Was auch den bergischen Kracher im Niederrheinpokal gegen den Wuppertaler SV am kommenden Mittwoch betrifft. Gleiches gilt für Furkan Tasdemir, bei dem es nach längerer Ausfallzeit aber Licht am Horizont gibt: Er soll im September wieder ins Training einsteigen.

+ Macht Urlaub: Kenan Dönmez (SV 09/35). © Maikel de Almeida

Für die Begegnung mit dem WSV hat der FCR im Vorverkauf bislang 600 Karten abgesetzt. Dazu kommen weitere 500, welche der Regionalligist bislang in Wuppertal an den Mann gebracht hat. Wer sich noch nicht mit Tickets eingedeckt hat: An diesem Samstag ist der FCR von 10 bis 13 Uhr mit einer größeren Delegation am Sportbund-Eck im Allee-Center vertreten. Dort werden Flyer und Autogramme verteilt. Und, ganz wichtig: Es gibt auch die Möglichkeit, Eintrittskarten für das WSV-Spiel zu erwerben.

Landesliga: DJK Fortuna Dilkrath – SV 09/35 Wermelskirchen (So., 15.30 Uhr). Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt trotz des völlig missglückten Saisonstarts nur drei Punkte. Das ist die beste Nachricht vom und für den SV 09/35, der sich bei der Trainersuche auf der Zielgeraden befinden könnte. Die Vorbereitung auf die Auswärtspartie wird nach wie vor von einem Spielertrio gestaltet (Umut Demir, Aydin Türksoy, Yannick Raufeiser). Auch Frederik Streit, noch angeschlagen, unterstützt bei der Arbeit.

„Die Intensität ist gut, die Jungs geben Gas“, sagt Umut Demir. „Ich bin mir sicher, dass wir da unten rauskommen.“ Mit einem Erfolgserlebnis könne man die Kurve bekommen. Ob es das schon beim Aufsteiger in Schwalmtal gibt? Fynn Schlamm und Kenan Dönmez haben sich in den Urlaub verabschiedet, Leo Fronia ist aus selbigem zurück. Um Emre Circir (Rückenprobleme) wird noch gebangt. Über den Gegner ist man durch den „Scout“ Hardy Pfeiffer gut informiert. Zusatzdetails will Demir beim FCR einholen, der zuletzt mit 1:0 gegen Dilkrath gewonnen hat: „Ich rufe Adis Babic mal an.“

Bezirksliga: FSV Vohwinkel – Dabringhauser TV (Fr., 20 Uhr). Viele hatten den Wuppertalern die sofortige Rückkehr in die Landesliga zugetraut. Doch: Nach zwei Spieltagen ist der FSV noch ohne Punkt. Entsprechend steht das Team von Marc Bach gegen den DTV unter Druck. „Das ist das Schlimmste, was uns passieren konnte“, findet Acar Sar, der Co-Trainer des DTV. Er befürchtet, dass Vohwinkel jetzt mit einer Extraportion Wut im Bauch auflaufen wird. Andererseits braucht sich sein Team nach dem Traumstart nicht zu verstecken. Noch einmal Sar: „Wenn wir an die Leistung von Sonntag anknüpfen und in puncto Effektivität noch eine Schippe drauflegen, sind wir nicht chancenlos.“ Furkan Kücüktireli ist angeschlagen, für die bulgarische Neuverpflichtung Veliyan Velkov liegt die Spielberechtigung vor.

Bezirksliga: SC Ayyildiz – RW Wülfrath (So., 15 Uhr, Honsberg). Trainer Furkan Köstereli ist sich sicher, dass „meine Jungs den Ernst der Lage erkannt haben“. Man habe gut gearbeitet und sich auf den Aufsteiger vorbereitet, der noch ohne Gegentor ist. Alper Tosun fehlt in der richtungweisenden Partie, bei Ozan Tatli, Ömer Akyüz und Marco Brausen muss man abwarten.

Bezirksliga: SSV Dhünn – 1. Spvg. Solingen-Wald (So., 15 Uhr, Staelsmühle). Beim zweiten Heimspiel in Folge soll endlich der ersehnte Dreier herausspringen für den SSV. „Wir wollen die drei Punkte bei uns behalten“, formuliert Co-Trainer Fabian Heinrich die Zielsetzung sehr deutlich. Man habe aus dem jüngsten 2:2 gegen Gräfrath eine Menge Positives mitnehmen können. Nicht dabei sind Sven Giersch (privat verhindert), Dominik Margies und Tim Posingies (beide verletzt).

Bezirksliga: SSV Bergisch Born – SF Baumberg II (So., 15.30 Uhr, Born). Die Erinnerungen an die vergangene Saison sind suboptimal. „Wir haben uns zweimal schwer getan“, weiß Trainer Tim Janowski noch sehr genau. In Baumberg hatte man sogar verloren. Entsprechend gewarnt geht man in die Partie gegen den Tabellennachbarn. Gleichwohl: Lob und Schulterklopfen – davon gab es zuletzt vermehrt – sind nicht gleichbedeutend mit drei Zählern. Die müssen dringend her, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Umso wichtiger, dass Aleksandar Stanojevic in den Kader zurückkehrt und Ferat Sari so ganz langsam an seine frühere Form heran findet. „Dadurch haben wir vorne noch mehr Qualität“, findet Janowski.

Wechsel

In der Saison 2021/22 gehörte Linus Sacher dem Kader des FC Remscheid an, kam aber nur im letzten Spiel zum Einsatz. Auch beim 1. FC Wülfrath, wohin der Keeper anschließend wechselte, spielte er keine große Rolle. Nun hat sich Sacher dem Cronenberger SC angeschlossen, wo er vor dem FCR schon gespielt hat.