FCR-Junioren freuen sich auf den MSV Duisburg

Für einige Juniorenteams des Fußballkreises Remscheid stehen in knapp zehn Tagen bereits die ersten Pflichtspiele auf dem Programm. Am 21. und 22. Januar werden die Partien in der ersten Runde des Niederrheinpokals ausgetragen, die vor wenigen Tagen vom Fußball-Verband Niederrhein in Duisburg ausgelost worden sind.