FCR holt di Mari

Am Sonntag beim Testspielsieg in Langenfeld (4:1) hatte er als Probespieler einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Jetzt ist die Verpflichtung von Vittorio di Mari perfekt: Fußball-Landesligist FC Remscheid hat damit seinen dritten Winterneuzugang eingetütet. Der 21-Jährige ist in der Defensive sowohl auf der Sechserposition wie auch in der Innenverteidigung einsetzbar. Trotz seines noch jungen Alters hat der Wuppertaler schon spannende Stationen hinter sich: Westfalia Herne, Cronenberger SC, MSV Düsseldorf. Er hat beim FCR einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Es ist gut möglich, dass er beim Testspiel an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr auf dem Jahnplatz gegen den SC 08 Rade zum Einsatz kommen wird.