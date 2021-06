FCR: Aus goldenem wird ein tragisches Händchen

Landesligist muss in Hamborn mit einem 1:1-Remis leben. Ausgleich der Duisburger durch einen Strafstoß in der Schlussminute.

Von Fabian Herzog

Zweieinhalb der drei Minuten Nachspielzeit waren schon runter gelaufen. Da sprang Alexandru Haba eine Flanke der Sportfreunde Hamborn an die Hand. Oder war es ein anderes Körperteil? Jedenfalls entschied Schiedsrichter Khaled El-Rifai sofort auf Elfmeter, den die Duisburger zum 1:1 (0:0)-Endstand nutzten.

Betrübte Gesichter, wohin man blickte. Während die Remscheider nach einer Stunde mit diesem einem Punkt voll und ganz zufrieden gewesen wären, überwog nun eindeutig die Enttäuschung. „Das ist so ärgerlich und fühlt sich an wie eine Niederlage“, sagte FCR-Trainer Marcel Heinemann. Er hatte mit Hereinnahme von Ferhat Ülker und Haba vermeintlich ein goldenes Händchen bewiesen. Denn Erstgenannter brachte die Gäste nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung mit einem herrlichen 22-Meter-Freistoß in Führung (72.). Ein tolles Tor des Angreifers, den viele von Beginn an auf dem Platz erwartet hatten. Doch Ülker hatte seinem Trainer im Stile eines Teamplayers im Vorfeld signalisiert, dass er nur Luft für 30 Minuten habe.

In Abwesenheit von einem Großteil der sonstigen Offensivabteilung wie Patrick Posavec, Aleksandar Stanojevic, Ahmed Al-Khalil und Julian Kanschik bekam Bedri Mehmeti zusammen mit Emre Circir die Chance von Beginn an. Circir war dann auch in der brisantesten Szene einer umkämpften ersten Halbzeit involviert. Drei Minuten vor dem Pausenpfiff war er im Sechzehner klar getroffen worden. „Das war ein Elfmeter“, sagte der Spielmacher und zeigte die Abdrücke auf seinem Oberschenkel.

Nach Gelb-Rot für Yamaura ist es eine reine Abwehrschlacht

Als der Aufsteiger nach der Pause mutiger und gefährlicher wurde, setzte Heinemann mit seinen Wechseln das richtige Signal. Plötzlich war der FCR voll im Spiel und klar überlegen. Dies änderte sich erst wieder mit der gelb-roten Karte für Yuya Yamaura, die vertretbar war (78.). Ab diesem Zeitpunkt war es nur noch eine Abwehrschlacht des FCR, dessen Dreierkette mit Paul Tilly, Adis Babic und Antonio Angelov einen extrem sicheren Eindruck hinter- und aus dem Spiel heraus kaum eine Chance der Duisburger zuließ. Erst mit dem fast tragischen Elfmeter war die Remscheider Defensive zu knacken. „Das war niemals Hand, sondern meine Hacke“, sagte Haba aufgelöst.

FCR: Senderovic, Angelov, Babic, Tilly, Funke, Hartmann, Yamaura, Langels, Circir (57. Haba), Buscemi (86. Kupfer), Mehmeti (57. Ülker).