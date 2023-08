FCR gegen 09/35 – diesmal nicht in Runde eins

Arbeitstagung des Fußballkreises Remscheid dauert gut drei Stunden.

Die gute Nachricht: Der FC Remscheid und der SV 09/35 Wermelskirchen als ranghöchste Teams des Fußballkreises Remscheid werden in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals nicht aufeinandertreffen. Was in der Vergangenheit für viele Diskussionen und partiell die Forderung nach einer Anpassung des Auslosungsmodus gesorgt hatte, war diesmal bei der Arbeitstagung kein Thema. Beate Wagemann von der SG Hackenberg hatte ein glückliches Händchen gehabt und bei der Ziehung dafür gesorgt, dass es nicht gleich zu Beginn zu einem vorweggenommenen Endspiel kommt. Das Aufatmen, das durch die Runde ging, war spürbar greifbar.

Zwischen dem 12. und 14. September kommt es zu diesen Spielen: TV Herbeck – SG Hackenberg, VfB Marathon – SSV Bergisch Born, TuRa Pohlhausen – TG Hilgen, 1. Spvg. Remscheid – TS Struck, BV 10 Remscheid – Dabringhauser TV, TuSpo Dahlhausen – SV 09/35 Wermelskirchen und Hastener TV – SC Ayyilidiz. Die zweite Runde findet zwischen dem 17. und 19. Oktober statt, die dritte zwischen dem 14. und 16. November. Das Halbfinale ist für den 9. bis 11. April 2024 vorgesehen, zum Finale (Stadion Reinshagen) kommt es am 9. Mai 2024 (Christi Himmelfahrt).

Dass das Endspiel also wieder an einem Feiertag stattfindet, zog einen Austausch der Vereinsvertreter nach sich. Nicht alle sehen darin die Ideallösung. Von Mohamed Bahaddou, der statt der urlaubenden Aylin Caliskan die gut dreistündige Versammlung leitete, gab es die Zusage: „Es wird nicht noch einmal parallel die Finals der Jugend geben.“ So hatte man sich in diesem Jahr gegenseitig die Zuschauer weggenommen.

Und sonst? Der flexible Spielbetrieb hat sich bewährt, macht auch in der neuen Spielzeit Partien am Freitag, Samstag und Sonntag möglich. Die Clubs stimmten dafür, dies beizubehalten. Sie haben im Übrigen mit Tanja Hambloch, die sich als Vereinsberaterin des HVN vorstellte, ab sofort eine kompetente Ansprechpartnerin. Sie sagte: „Wir schulen zu allen Themen außerhalb des Spielbetriebs.“ Zum Beispiel dann, wenn es um die digitalen Spielerpässe geht. Oder dann, wenn Fördergelder abgerufen werden sollen, was ihrer Meinung nach „viel zu selten geschehe“.

Auf Antrag des VfB Marathon stand das Thema Eintrittsgelder auf der Tagesordnung. Hintergrund: Ohne eine Erhöhung seien die Kosten für die Schiedsrichter nicht mehr zu stemmen. Man legte sich nach zeitintensivem Austausch auf vier Euro in der Kreisliga A und dem Kreispokal fest (bislang jeweils drei Euro) und auf drei Euro in der Kreisliga B (bislang zwei Euro). Frauen zahlen jeweils die Hälfte, wobei es den Vereinen völlig autark überlassen bleibt, sie weiterhin kostenfrei den Spielen beiwohnen zu lassen.

Schon am kommenden Dienstag sind die Clubs übrigens an identischer Stelle wieder gefragt: Dann findet um 18.30 Uhr die Arbeitstagung der Jugend statt.