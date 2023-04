FCR feiert einen Kantersieg beim SC Heide

Im ersten Halbfinale des Kreispokals siegt der Landesligist beim A-Ligisten.

Von Andreas Dach

Der erste Teilnehmer des Finals um den Fußball-Kreispokal steht fest. Der heißt wenig überraschend FC Remscheid. Der Landesligist setzte sich am Abend mit 8:1 (2:0) beim A-Kreisligisten SC Heide durch, hatte dabei nur zu Beginn mehr zu tun als ihm lieb gewesen sein dürfte und zog damit hochverdient in das Endspiel am 18. Mai im Stadion Reinshagen ein.

Die Partie an der Schnabelsmühle hatte schon etwas von Endspielatmosphäre. Es war laut, es war emotional, es ging zur Sache. Die Fans beider Teams machten beste Stimmung. Allerdings endete der Abend in einer wüsten Schlägerei der beiden Lager einige Minuten nach dem Abpfiff.

Aus sportlicher Sicht ließ der FCR von Beginn an keinen Zweifel aufkommen. Tore von Ahmed Al Khalil (10., Foulelfmeter) und Francesco Di Donato (26., noch abgefälscht) untermauerten vor 780 Zuschauern schnell die Ernsthaftigkeit. Hammza Al Khalil traf zudem noch den Pfosten (6.).

Nach dem Wechsel wurde der Unterschied von zwei Klassen dann deutlich. Sam Kirschsieper an früherer Wirkungsstätte (56.), Hammza Al Khalil (60.) und dreimal Sebastian Bamberg (73., 76., 80.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Der Gastgeber hatte durch zwei Linksschüsse von Luis Zapp seine besten Möglichkeiten, ehe Marvin Tröder (85.) die Bemühungen des Gastgebers zahlenmäßig belohnte. Mateo Kupfer (1:8., 87.) sorgte für den Schlusspunkt. „Ich hätte mir ein Elfmeterschießen gewünscht“, sagte der Heider Keeper Sven Bohndieck (Ex-FCR) mit einem Augenzwinkern.