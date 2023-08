FCR feiert den zweiten Sieg – SV 09/35 kassiert zweite Pleite

Am Mittwochabend stand in der Landesliga bereits der zweite Spieltag auf dem Programm.

Von Peter Kuhlendahl und Andreas Dach

FC Remscheid – ASV Süchteln 5:2 (1:0). Es war nach der Pause ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Aber am Ende siegte der FCR. Dank Dorian Wächter, dem auf dem Jahnplatz in Lüttringhausen ein Dreierpack gelang (28./72./78.). Ahmed Al Khalil und Toni Zupo machten den Sack jeweils nach Kontern zu. (86./88.). „Es war ein tückisches Spiel, das wir eigentlich fest im Griff hatten“, sagte FCR-Trainer Ferdi Gülenc. Und Wächter strahlte über das ganze Gesicht: „Wir haben auch nach dem Rückstand tolle Moral gezeigt.“

Nachdem vor der Pause gute Chancen ausgelassen wurden, gaben die Gastgeber im zweiten Abschnitt die Partie zunächst völlig aus der Hand. Die Gäste nutzten das und lagen plötzlich mit 2:1 in Front (53./64.). Der FCR schüttelte sich. Und nutzte in der Folge endlich seine Möglichkeiten.

+ Zum ersten Heimspiel des FC Remscheid mussten die Fans zum Jahnplatz in Lüttringhausen kommen. © Peter Kuhlendahl

SV 09/35 Wermelskirchen – DV Solingen 1:5 (0:4). Was wäre gewesen, wenn Aydin Türksoy gleich in der ersten Minute seinen Kopfball freistehend im Solinger Tor untergebracht hätte? Und eine seiner weiteren Möglichkeiten in Hälfte eins genutzt? Und auch Umut Demir? Antworten darauf wird es nicht geben. Wie man eiskalt vor dem gegnerischen Kasten ist und sich mit jedem Treffer mehr Sicherheit holt - das zeigten die Gäste, die ihr Glück kaum fassen konnten. Hier Verzweiflung, dort Heiterkeit pur.

Schon vor der Pause hatte Trainer Sebastian Pichura drei Wechsel vorgenommen. Einer davon sollte sich gleich nach dem Wechsel auszahlen: Leo Fronia brachte mit dem 1:4 (46.) ein Minifünkchen Hoffnung zurück. Spätestens Ahmet Gülmez´ Traumtor aus spitzem Winkel (54.) machte den Deckel aus Sicht der abgeklärten Gäste drauf. Der SV 09/35 wird sehr schnell aus den zu vielen Fehlern in allen Mannschaftsteilen lernen müssen, wenn es nicht eine unerfreuliche Saison werden soll. Noch ist Zeit.