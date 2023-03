FCR feiert den ersten Sieg im neuen Jahr

Landesligist gewinnt Nachholspiel in Vohwinkel.

-ad- Der FC Remscheid kann im neuen Jahr in der Fußball-Landesliga doch noch gewinnen. Zwei Punkte nach vier Partien – das war die Bilanz, bevor der Fußball-Landesligist am Abend zum abstiegsbedrohten FSV Vohwinkel fuhr. Dort sprang ein verdienter 3:1 (1:1)-Sieg heraus. Toni Zupo (37.) hatte an früherer Wirkungsstätte für den Ausgleich gesorgt. Germano Bonanno (86.) und Ahmed Al Khalil (90.+3) gelangen bei strömendem Regen die umjubelten Siegtreffer.

Bereits nach 16 Minuten hatte der Gastgeber toremäßig vorgelegt. Was folgte, war ein nimmermüdes Bemühen des FCR, welches Trainer Marcel Heinemann würdigte: „Wir waren dominant, und das war so wichtig.“ Die Remscheider spielten sich genügend Chancen heraus. Man denke nur an die Möglichkeiten von Ahmed Al Khalil (11.), Germano Bonanno (48.) und Serhat Kacmaz (70.). Letztgenannter feierte nach längerer Verletzungspause sein Comeback. Der Defensivmann war gerade erst acht Minuten zuvor eingewechselt worden.

Als man dann schon der Verzweiflung nahe war, machten Bonanno und Al Khalil alles richtig. Heinemann: „Ich hatte schon Herzstiche.“