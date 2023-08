FCR bringt den Sieg soeben ins Ziel

Fußball: In der Landesliga verliert der SV 09/35 zum Saisonauftakt in Velbert

Von Andreas Dach und Marc Jörgens

DV Solingen – FC Remscheid 1:2 (0:1). Mensch, war das spannend. Der FCR bekam erwartungsgemäß nichts geschenkt, erkämpfte sich die drei Auftaktpunkte mit einer Mischung aus Willen, aus Leidenschaft, aus Können und in einigen Phasen auch Glück. „Wir hätten den Sack früher zumachen können“, sagte Trainer Ferdi Gülenc tief durchatmend. Doch statt nach einer vermeintlich sicheren Führung nachzulegen, geriet man mächtig unter Druck und hatte es nach dem Anschlusstreffer durch Jens Perne (66.) einigen tollen Reaktionen von Maurice Horn zu verdanken, dass der erhoffte Sieg heraussprang.

„Das war ein Fight“, stellte Daniel Saibert nach den intensiven 90 Minuten heraus, in welchen sich die Solinger als der erwartet hartnäckige Gegner entpuppten und nie aufgaben. „Aber wir haben uns das Leben auch selbst schwer gemacht“, fügte Kapitän Adis Babic hinzu. Als es eng und enger wurde, als jeder Zweikampf mit einem Höchstmaß an Intensität geführt werden musste – da vermisste man vereinzelt ein wenig die Körperlichkeit bei den Gästen. Finn Belzer (privat verhindert) und Timo Leber (kurzfristig wegen einer Grippe ausgefallen) hätten gerade da zu wichtigen Faktoren werden können.

So waren allen anderen umso mehr gefragt, warfen sich in jeden Schuss und investierten in jeden Ballgewinn. Das war klasse, und das wollten die Fans im Solinger Dauerregen auch sehen. Bitter, dass sich Marvin Blume genau bei einer solchen Aktion acht Minuten vor Schluss verletzte, als er versuchte, einen Eckball zu verhindern und den Ball ins Seitenaus zu befördern. „Ich bin an der Eckfahne hängengeblieben“, verwies er zerknirscht auf seinen dicken Knöchel.

Viel Zeit zur Regeneration bleibt nicht. Umso wichtiger, dass viele positive Erkenntnis mitgenommen werden konnten. Das 1:0 (17., Eigentor) war glücklich. Doch zu dem Zeitpunkt konnte der FCR bereits führen. Fünf Minuten zuvor hatten die Remscheider durch den quirligen Germano Bonanno nur die Latte getroffen. Letztgenannter bereitete in Kooperation mit Dominik Heinen auch das tolle 2:0 von Toni Zupo vor (54.). Aufregend und hektisch wurde es schließlich nach dem Anschlusstor.

SC Velbert – SV 09/35 Wermelskirchen 2:0 (1:0). Ein Geschenk zum Geburtstag? Das gab es für Sebastian Pichura nicht. Zumindest nicht in Form von Punkten. Der Trainer des SV 09/35 musste am Tag seines 33. Geburtstags eine Niederlage miterleben, die angesichts der personellen Konstellation genau so zu erwarten war.

„Ich weiß das Ergebnis einzuordnen“, sagte der Coach, der sich für die letzten 15 Minuten nach der Verletzung von Benni Wünschmann sogar noch selbst eingewechselt hatte. Ob das dann als Geschenk durchgeht? Eher nicht.

Im Prinzip war die Begegnung schon sehr früh entschieden. Nach einem Torwartfehler von Hannes Barth in der achten Minute geriet der SV 09/35 früh in Rückstand. Als dann noch Abdulkadir Avan nach einer guten halben Stunde vorzeitig das Feld verlassen musste, ging es nur noch darum, nicht zu heftig unter die Räder zu kommen. Der Neuzugang hatte erst ein Foul begangen, seinen Gegenspieler dann noch leicht geschubst.

Die Gäste hielten brav dagegen, wehrten sich nach Leibeskräften – ohne dabei aber wirklich für eine Wende noch in Frage zu kommen. Nach dem 2:0 in der 50. Minute war die Messe gelesen. Positiv, dass sich alle gegen ein deutlicheres Ergebnis stemmten.

Nun geht es darum, schnell noch einige Spielberechtigungen abzuklären. Weil es diesbezüglich Unsicherheiten gab, blieben unter anderem Jeremie Kuelo und Asaad Waher Omar außen vor.

Statistik

FCR: Horn, Buscemi, Saibert, Babic, Blume (82. Tekin), Di Mari (68. Ntiti), Al Khalil, Heinen, Zupo, Wächter (90. L. Kupfer), Bonanno (84. Posavec).

SV 09/35: Barth, Vlasiuc, Tshala, Wünschmann (75. Pichura), Derkum (56. Fronia), Avan, Paß (64. Dönmez), Raufeiser (46. Anderson), Lilliu, Türksoy (46. Schlamm), Demir.