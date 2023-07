So sind die Testspiele für FCR und SV 09/35 gelaufen

Trotz der Nullnummer war FCR-Coach Ferdi Gülenc mit seinen Schützlingen nach dem Spiel am Sonntag zufrieden.

Fußball: Landesligisten starten mit Testspielen: Die Partien FC Remscheid - SV Deutz 05 und 1. FC Wülfrath - SV 09/35 Wermelskirchen.

Bergisches Land. Die beiden Fußball-Landesligisten unserer Region haben ihre ersten Testspiele absolviert. Dabei gab es ein Remis und einen Sieg.

FC Remscheid – SV Deutz 05 0:0

Mit einer Nullnummer ist der FCR in seinen Testspielreigen gestartet. Dabei war diese – zumindest vor der Pause – aber ganz ansehnlich. „Ich habe viele gute Dinge gesehen. Doch natürlich muss an einigen Sachen noch gearbeitet werden“, erklärte FCR-Coach Ferdi Gülenc.

Die größte Chance des ganzen Spiels hatte Germano Bonanno bereits in der ersten Minute. Da tauchte er auf der linken Strafraumseite völlig frei vor dem Deutzer Tor auf, scheiterte aber am Gästekeeper. Eine weitere gute Möglichkeit hatte Dorian Wächter, dessen Kopfball nach Zuspiel von Matteo Kupfer über die Latte ging (21.). Nach dem Wechsel verflachte die Partie. Lucas Kupfer (63.) und Patrick Posavec (83.) hatten noch die besten Möglichkeiten.

Derweil ließen die Remscheider während der gesamten 90 Minuten gar keine Chancen zu. Dies war in erster Linie das Verdienst des Innenverteidiger-Duos Finn Belzer und Daniel Saibert, der zudem auch die Kapitänsbinde übernommen hatte, da Adis Babic passen musste. „Ich habe eine Reizung an der Knieaußenseite und will kein Risiko eingehen“, sagte Babic, der wie die restlichen Auswechselspieler aber während der kompletten ersten Halbzeit Runden auf der Laufbahn drehte.

Gleich sieben der (bis dato) Reservisten kamen dann nach der Pause zum Einsatz. „Da merkte man dem einen oder anderen schon an, dass er aufgrund von Urlauben noch Trainingsrückstand hat“, betonte der Coach, der selbst auch in der vergangenen Woche im Urlaub war und von Mike Kupfer vertreten wurde.

1. FC Wülfrath – SV 09/35 Wermelskirchen 1:4 (0:1)

Das konnte sich sehen lassen, SV 09/35. Der erste Test wurde beim hoch eingeschätzten Landesliga-Absteiger nicht nur klar gewonnen, nein, es gab auch schon einige feine Ballpassagen zu bewundern. Was angesichts des Zeitpunkts der Vorbereitung – sie läuft erst seit gut einer Woche – überrascht. „Das war sehr, sehr ansehnlich“, sagte Trainer Sebastian Pichura nach den Toren von Leonard Fronia (54.), Umut Demir (54.) und Fynn Schlamm (71./77.). „Die Jungs waren einfach gut.“

Wobei das Ergebnis aus seiner Sicht noch der negativste Aspekt nach ansonsten gelungenen 90 Minuten war: „Wir hätten noch viel mehr Tore erzielen können.“ Man denke an die Aluminiumtreffer von Umut Demir (Hälfte eins) und Eray Yigiter (Hälfte zwei). Man denke an zwei Abseitstreffer, und man denke an zwei, drei Hochkaräter, die noch vergeben wurden.

Testspieler Kenan Dönmez (Bayer Wuppertal) bestätigte die guten Trainingseindrücke und wurde am Wochenende fest verpflichtet. „Er ist jung und talentiert. Damit passt Kenan genau in unser Anforderungsprofil“, sagte Sebastian Pichura, der den guten Auftritt in Wülfrath „belohnte“: Statt um 6.30 Uhr traf man sich am Sonntag erst um 7 Uhr zum Lauftraining.

Weiter geht es am kommenden Freitag und Samstag mit der Teilnahme am Gut-Landscheid-Cup des Dabringhauser TV. Zusätzlich trägt man am Samstagvormittag um 11 Uhr noch ein Testspiel gegen den FSV Vohwinkel im Dönges-Eifgen-Stadion aus.

Mittwochspiel

Bereits am kommenden Mittwoch geht es für den FC Remscheid weiter. Dann ist um 19.30 im Röntgen-Stadion Lennep der Bezirksligist SSV Bergisch Born zu Gast. Ursprünglich sollte das Spiel in Born stattfinden. Allerdings steht die Anlage aktuell für Spiele nicht zur Verfügung.