FC Schalke 04 kommt ins Röntgen-Stadion

Traditionsspiel soll die Fußballfans am 22. April begeistern.

Von Andreas Dach

Die Fangemeinde des FC Schalke 04 ist riesig. Weltweit. Blau und Weiß, wie lieb´ ich Dich – Königsblau fasziniert auch im Bergischen Land seit Jahrzehnten die Massen. Umso glücklicher werden die Fans der Region sein, dass die Traditionsmannschaft der Knappen am 22. April ins Röntgen-Stadion kommt. Zu einem freundschaftlichen Spiel gegen eine Legenden-Auswahl des Kreises Remscheid. Einlass ist dann um 13 Uhr, angepfiffen wird die Begegnung um 15 Uhr.

Initiator der Begegnung ist Hans-Jörg Wolschon, der schon seit 2020 an solch einem sportlichen Vergleich bastelt. Er gehörte der B-Junioren-Kreisauswahlmannschaft an, die 1976 die Niederrhein-Vizemeisterschaft errang. „Wir waren eine eingeschworene Truppe“, sagt er. „Leider hat es zum Titel nicht ganz gereicht.“ Das Finale gegen Wuppertal ging hauchdünn mit 2:3 verloren. Einen Großteil der Akteure von damals zusammenzutrommeln, war sein Ziel. Wolschon sagt über sich selbst: „Ich war immer ein Kämpfer und habe eine Partie nie aufgegeben. So war es auch mein Wunsch, dieses Wiedersehen nach so vielen Jahren zu realisieren.“

Vor drei Jahren hatte der frühere Klasse-Fußballer (u.a. TS Struck) mit den Vorbereitungen begonnen. Dann kam Corona dazwischen, und es erfolgten zwei Absagen. „Jetzt“, stellt Wolschon überglücklich fest, „ist es endlich so weit.“ Was er bereits im Vorfeld auf die Beine gestellt hat, ist beachtlich. Ehemalige Bundesligaprofis werden sich ein Stelldichein geben. Klar ist, dass Olaf Thon für die Knappen aufläuft und Klaus Fichtel als Trainer fungieren wird. Wolschon: „Den kompletten Kader kann Olaf mir erst ab dem 17. April mitteilen.“

Das Remscheider Team setzt sich so aus folgenden Akteuren zusammen: Michael Röttgen, Holger Zöllner, Dirk Utracik, Luis Lopez, Jürgen Meinerz, Harald Faßbender, Jörg Musset, Jörg Orlowski, Thomas Pahl, Ramazan Dagdas, Michael Bagusch, Clemente Hernandez, Peter Doerks, Matthias Vierke, Zdenko Kosanovic, Martin Bodmann, Kai Garschagen, Dieter Stachel und Hans-Jörg Wolschon. Als Trainer-Trio plant man mit Manfred Baumgart, Zeljko Visosevic und Zeljko Nikolic. Betreuer und Sonderbeauftragte werden Michael Landau, Manfred Hugo, Dirk Schmitz und Rolli Böttger sein. Die Moderation der Veranstaltung teilen sich André Zanter und Wolschon.

„Das Röntgen-Stadion soll mal wieder beben“, wünscht sich der Organisator. Einnahmen und Spenden sollen größtenteils einem guten Zweck zugutekommen. Und nach dem Abpfiff soll längst nicht das Ende eines denkwürdigen Tages eingeläutet werden. Die Spieler stehen (nach dem Duschen) noch für eine Autogrammstunde zur Verfügung.